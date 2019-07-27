МАХАЧКАЛА: Все на митинг в поддержку Абдулмумина Гаджиева!

Дело Абдулмумина Гаджиева, которому на днях было официально предъявлено обвинение в террористической деятельности, чреватое длительным тюремным заключением, должно быть одним из центральных для остатков мусульманской общественности не только Дагестана, но и всей России.

Напомним, что освободить московского журналиста Ивана Голунова во многом помогла именно массовость и настойчивость уличных акций в его поддержку. И хотя мы не настолько наивны, чтобы считать, что отношение к дагестанскому, да еще и убежденно исламскому журналисту будет таким же, не приходится сомневаться, что и его перспективы во многом зависят от той поддержки, которую окажет ему общество.

В связи с этим редакция "Голоса Ислама" призывает мусульман и просто всех порядочных людей независимо от их взглядов, проживающих в Махачкале или обладающих возможностью в нее явиться, придти на митинг в поддержку Абдульмумина Гаджиева, который его организаторам удалось официально согласовать.

Еще раз подчеркнем, речь идет о согласованной властями акции, чего удалось добиться после того, как в суде был обжалован отказ Минюста в ее проведении. Митинг назначен на 28 июля, с 10:00 до 11:30 по местному времени и должен состояться на улице Ахмат-Хаджи Кадырова (бывшая улица Котрова).

Организаторы акции советуют:

- приходите ДО начала акции, то есть не в 10:00, а в 9:30,

- наденьте на себя (если есть) футболку "Я/Мы Абдулмумин Гаджиев". Если не хотите одевать, то просто возьмите ее с собой,

- возьмите бутылочку воды (если вдруг будет жарко),

- приходите и приглашайте знакомых,

- будьте бдительны и внимательны, чтобы избежать провокаций,

- не забудьте паспорт или иное удостоверение личности.

Геолокацию точки сбора можно уточнить здесь https://www.google.com/maps/place/42%C2%B058'37.2%22N+47%C2%B030'40.8%22E/@42.9768445,47.5115286,240m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d42.976994!4d47.511341

Возможные обновления о проведении митинга просьба отслеживать в соответствующих группах и каналах в соцсетях, а также на сайте газеты "Черновик" (https://chernovik.net)