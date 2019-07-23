Абдулмумину Гаджиеву предъявлено обвинение в терроризме

Дагестанскому журналисту Абдулмумину Гаджиеву Следственный комитет РФ предъявил обвинение в организации финансирования терроризма.

Как сообщает издание «Кавказ.Реалии», в руки которого попал текст обвинения, вся его суть заключается в том, что Гаджиев в 2011 году брал интервью у разыскиваемого по подозрению в финансировании терроризма проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского).

Согласно обвинительному заключению, журналист с 2011-го участвует в деятельности экстремистской группировки "Исламское государство"*, совершая действия, "направленные на продолжение и расширение деятельности 'ИГ' на территории Сирии и РФ, в том числе путем оказания содействия в сборе денежных средств для финансирования ее террористической деятельности".

По версии СК поддержка ИГИЛ Гаджиевым выражалась в том, что «он в 2011 году в газете 'Черновик' публиковал материалы о благотворительной деятельности Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского)». Эти заметки, уверен следователь по особо важным делам 3 отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Дагестану Надир Телевов, были сделаны для побуждения у читателей желания внести пожертвования в созданный Ахмеднабиевым фонд «Ансар».

При этом следователи настаивают: журналист знал, что часть средств "Ансар" переводит "Исламскому государству":

«Для исполнения взятых на себя обязательствах осуществил финансирование терроризма, а именно являясь сотрудником газеты «Черновик» с 2011 по 2019 годы в целях сбора денежных средств, размещал в еженедельнике ложную информацию о якобы осуществлении Ахмеднабиевым только благотворительной деятельности, достоверно зная, что часть денежных средств, собираемых фондом «Ансар», направлялись для продолжения террористической организации, действующей в Сирии».

По данным следователя, в результате того, что Гаджиев написал в газете о Саситлинском, неустановленное количество граждан перечислили денежные средства в созданный проповедником фонд, из которых не менее 6 млн рублей были использованы для укрепления материально-технической базы террористической организации.

При этом, следствие не указывает какие конкретно публикации осуществил с этой целью Гаджиев, не приводит их содержание или результаты экспертиз, а также не приводит иных любых сведений, хоть как-то подтверждающих версию силовиков.

Гаджиеву предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и части 4 статьи 205.1 УК РФ (организация финансирования терроризма).

* - запрещены в РФ