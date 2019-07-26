"Мемориал" признал Зарифу Саутиеву политзаключенной

Правозащитный центр "Мемориал" признал ингушскую оппозиционерку Зарифу Саутиеву, которую обвиняют в организации применения насилия в отношении представителей власти, политзаключенной, и призывает к ее немедленному освобождению. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"В обоснование ареста Саутиевой, следствие представило в суд заключение эксперта Торгово-промышленной палаты Чечни А. Алгаева, исследовавшего по просьбе начальника управления ФСБ по Ингушетии слова, произнесённые ею на месте столкновения силовиков с манифестантами: 'Не кидайте стулья, не кидайте… Строй не ломайте, идиоты! Встаньте в строй… Скажите им, чтобы выравнивались и отходили'. Эксперт сделал вывод, что данные высказывания 'носят побудительный характер и направлены на совершение конкретных действий', – отмечает «Мемориал». – Мы согласны с экспертом, но очевидно, что эти высказывания, направлены на побуждение митингующих прекратить столкновения, т. е. доказывают невиновность Саутиевой, а не наоборот".

Изучив документы уголовного дела, "Мемориал" пришел к выводу, что "Саутиева не организовывала насилия и предъявляемые ей обвинения беспочвенны".