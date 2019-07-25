Ингушский активист Магомед Хазбиев вышел на свободу

Ингушский оппозиционный активист Магомед Хазбиев вышел на свободу утром 25 июля. Об этом сообщает издание "Кавказ.Реалии" со ссылкой на Мурада, брата оппозиционера, который встречал его у ворот колонии-поселения №5 в Кабардино-Балкарии.

Напомним, что Магомед Хазбиев это бывший председатель регионального отделения партии ПАРНАС. Он неоднократно критиковал ингушское правительство и президента России Владимира Путина. У себя на родине он подвергался преследованиям со стороны властей. В 2014 году он посетил Киев, чтобы выразить поддержку демонстрантам, выступавшим за интеграцию Украины с ЕС.

В ноябре 2018 года Хазбиев, арестованный 11 января 2018-го, был признан Магасским судом виновным в возбуждении ненависти к главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову, силовикам и судьям (ч.1 ст. 282 УК РФ), оскорблении представителя власти (ст. 319 УК) и незаконном обороте оружия (ч.1 ст.222 УК). Его приговорили к двум годам и 11 месяцам колонии-поселения и штрафу в 50 тысяч рублей. Сам он свою вину не признал.

В феврале 2019-го Верховный суд Ингушетии снизил ему срок на три месяца.