Египет в девятый раз продлевает режим чрезвыйчайного положения

На пленарном заседании 11 июля египетский парламент утвердил указ президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси № 317 от 2019 года о продлении чрезвычайного положения на всю страну на три месяца, начиная с 25 июля.

Это уже девятый раз, когда чрезвычайное положение было продлено, начиная с 10 апреля 2017 года, когда Сиси впервые объявил об этом после смертоносных терактов, нацеленных на две церкви в Александрии и Танте, в результате чего 44 человека погибли и большое количество люди ранены.

Чрезвычайное положение было продлено впервые на три месяца в июле 2017 года. Второе продление состоялось 12 октября 2017 года, третье - 13 января 2018 года, четвертое - 14 апреля 2018 года, пятое - июля 14, 2018, шестое 15 октября 2018 года, седьмое 15 января и восьмое 25 апреля.

Девятое продление вступит в силу 25 июля.

Указ Сиси поднял несколько вопросов в кругах юристов и представителей служб безопасности относительно сроков и правовых и конституционных мотивов решения. Также были подняты вопросы о ситуации с безопасностью в стране и необходимости чрезвычайного положения.

Статья 154 Конституции Египта гласит: «Президент республики после консультаций с Кабинетом министров объявляет чрезвычайное положение в порядке, установленном законом. Такое заявление должно быть подано в Палату представителей в течение следующих семи дней для его рассмотрения. Если декларация имеет место, когда Палата представителей не проводит очередную сессию, немедленно созывается сессия для рассмотрения декларации. Во всех случаях объявление чрезвычайного положения должно быть одобрено большинством членов Палаты представителей. Декларация рассчитана на определенный период, не превышающий трех месяцев, который может быть продлен только на другой аналогичный период ».

В условиях чрезвычайного положения вооруженные силы и полиция принимают все необходимые меры для борьбы с опасностями терроризма и его финансирования, а также для обеспечения безопасности в государственной и частной собственности на всей территории страны. Во время чрезвычайного положения полномочия полиции расширяются, и президент имеет право ограничивать уличные демонстрации и устанавливать ограничения для средств массовой информации.

Тарек Абдель-Аль, исследователь по правовым вопросам египетской Инициативы по защите личных прав, говорит, что ситуация с безопасностью и недавние террористические акты были основными мотивами чрезвычайного положения с апреля 2017 года.

Он сказал, что повторение террористических актов, особенно инцидента, в результате которого 5 июня, в первый день праздника Ид аль-Фитр, погибли восемь сотрудников полиции, привело к продлению чрезвычайного положения на 30 месяцев, что противоречит статье 154 конституции.

Он отметил, что в Конституции Египта прямо говорится, что чрезвычайное положение должно быть объявлено на три месяца и продлевается только на другой аналогичный период, то есть максимум может быть шесть месяцев.

По его словам, палата представителей обходит конституцию, пытаясь разделить эти периоды.

Абдель-Аль замечает, что на самом деле чрезвычайное положение не снижает частоту террористических актов. Доказательством тому является то, что чрезвычайное положение действует уже почти 2,5 года, а террористические акции все не прекращаются.

Другие эксперты, такие как Халед Окаша, член египетского Центра стратегических исследований, считают, что Палата представителей формально не нарушила статью 154 Конституции. Окаша говорит, что между каждым чрезвычайным и последующим чрезвычайным положением всегда проходило несколько дней, чтобы уважать конституцию и защищать государство от угрозы терроризма.

«Решение о продлении чрезвычайного положения в первую очередь направлено на поддержание безопасности и стабильности по всей стране, поскольку вооруженные силы и полиция борются с терроризмом, особенно на Синае», - сказал он.

Он сказал, что решение о продлении было принято в этот раз на основании убеждения Сиси в том, что египетское государство по-прежнему сталкивается с угрозами безопасности и терроризма, и, следовательно, необходимо ввести чрезвычайное положение до тех пор, пока безопасность не будет установлена ​​на всей территории страны.

Между тем международная правозащитная организация Amnesty International выразила обеспокоенность по поводу нарушения прав человека в условиях чрезвычайного положения.