«Уйгурам навязали Ислам»: китайцы переписывают уйгурскую историю

Пекин выпустил новую «Белую книгу» о Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где утверждается, что Ислам это якобы чужеродная для местных жителей религия, которую внешние завоеватели насаждали силой. Напротив, Китай, по словам авторов книги, всегда был другом уйгуров и защищал их от тюркских властителей, желавших сделать их «своими рабами».

«Принятие простыми уйгурами Ислама не было добровольным, оно было результатом череды войн и навязывания этой религии правящим классом,— сообщают авторы доклада.— Ислам не является ни коренной, ни единственной религией Синьцзяна». Новый документ озаглавлен «Исторические факты о Синьцзяне» и создан информбюро Госсовета КНР, подчиненным отделу пропаганды Центрального комитета Компартии. Он призван ответить на критику китайской политики в СУАР, где, по сведениям западных правозащитников, журналистов, политиков, а также экспертов ООН, в специальных лагерях содержится, по разным подсчетам, 1–3 млн человек.

Если по мнению авторов, Ислам был навязан уйгурам силой тюркскими завоевателями, то коренные религии региона это шаманизм, буддизм и даже зороастризм. Более того, уйгурский Ислам, сообщают нам партийные пропагандисты, вобрал в себя большое количество местных верований, например, почитание мавзолеев известных людей. «Воинственный» или «политический» Ислам, как сообщается в докладе,— продукт 1970–1980-х годов. «Прикрываясь религией, религиозные экстремисты распространяли идеи теократии, религиозного превосходства, "борьбы с язычниками" и "джихада"... Борьба с терроризмом в Синьцзяне — это борьба справедливости и цивилизации с варварством и злом».

В той же книге излагается китайский взгляд на этнические корни уйгурского этноса. По мнению авторов, уйгуры не имеют никакого отношения к тюркам (несмотря на то, что их принадлежность к тюркской семье народов это общепризнанный факт), а наоборот, страдали от тюрок на протяжении своей ранней истории и до X века часто отбивали атаки тюркских племен с помощью благоволивших уйгурам китайских властителей. Сообщается также, что государства Восточный Туркестан, восстановления которого жаждут уйгуры, никогда не было: сам термин был придуман в XIX веке западными учеными и впоследствии использовался «в качестве политического инструмента антикитайскими силами, стремящимися расколоть страну».

Как отмечают эксперты, сообщения китайских «Белых книг» редко содержат явную ложь, но чаще всего используют и искажают признанные факты. Например, действительно, появление тюрок на территории нынешнего Синьцзяна, также как и его исламизация, связаны с завоеванием. Но переселение народов, основание государств и распространение религий исторически было связано с насилием и завоеванием, и уйгурские мусульмане тут ничуть не уникальны. Указание на чуждость Ислама китайской семье народов очевидно служит целям искоренения Ислама в Синьцзяне вообще, хотя авторы доклада в этом и не признаются.

Напомним, что еще в прошлом году мэр Урумчи, столицы СУАР, заявил, что уйгуры не являются тюрками, но принадлежат к китайской семье.