Участников акции крымских татар в Москве вызывают в российскую полицию

Мы рассказывали уже о том, как на Красную площадь в Москве 10-11 июля выходили крымскотатарские активисты, чтобы поддержать фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир»*, и как их задержала полиция.

Разумеется, одни лишь московским задержанием для активистов эта история не закончилась. Как сообщает общественное объединение «Крымская солидарность» со ссылкой на адвоката Назима Шейхмамбетова, теперь их вызывают в отделение российской полиции, уже в Крыму.

«Согласно данных сообщений, некоторым участникам акций в Москве поступили звонки со стороны правоохранительных органов с приглашением их в отделение полиции для некой «беседы». Более подробной информации у нас пока нет», – говорит адвокат.

По его словам, в отношении этих крымчан, после задержания в Москве, уже составлены админпротоколы о правонарушениях. Адвокат расценивает происходящее как «попытку давления на людей, выразивших свою позицию».

«На данный момент, фактически, юридических оснований для их вызовов нет. За исключением того, что инициирована некая проверка, в рамках которой этих людей могут опрашивать. Мы предполагаем, что возможно инициирована проверка по данному факту в Крыму для того, чтобы провести какие-то оперативно-розыскные мероприятия» – считает Назим Шейхмамбетов.

Публичных комментариев представителей российских силовиков в аннексированном Крыму по данному поводу нет.

Напомним, что в Москве 10-11 июля российская полиция задержала более 50 человек, которые пришли под здание Верховного суда России поддержать Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова, Рустема Абильтарова и Энвера Мамутова. В числе задержанных также были крымские татары, которые вышли на Красную площадь с плакатами: «Прекратите репрессии по национальному и религиозному признаку в Крыму», «Борьба с «терроризмом» в Крыму – это борьба с инакомыслием», «Наши дети не террористы» и другие.

* - запрещены в РФ