Дебют крымских татар в протестных акциях в России

Акция протеста крымских татар, состоявшаяся сегодня на Красной плошади в Москве, является отнюдь незаурядным событием как для российского протестного движения, так и для протестного движения крымских татар.

Ведь одно до сих пор почти не пересекалось с другим - в России традиционно митинговали российские оппозиционеры (некоторые - в защиту крымских татар), а крымские татары протестовали против нарушения их прав либо у себя в Крыму, либо в Украине, либо в дальнем зарубежье.

И вот, сегодня группа крымских татар развернула плакаты с протестами против репрессий в отношении их земляков и родственников аж на Красной площади. https://www.youtube.com/watch?v=w3PIvC6fetY

Естественно, после этого они были задержаны. Что не удивляет, так как тоже самое произошло бы и с любыми другими протестующими. Удивляет другое - удивительность и уникальность этой ситуации вопреки ее исходным данным. Ведь, рассуждая формально, в системе координат т.н. российского законодательства, крымские татары являются такими же гражданами РФ, а значит, вправе митинговать в той же Москве или любом ином городе РФ точно так же, как и москвичи или жители этих городов.

Люди, заставшие перестроечные годы, должны помнить, что яркие и шумные акции протеста крымских татар в Москве, борющихся за право на возвращение на родину, были одной из примет общей атмосферы политического пробуждения в столице. Конечно, сегодня Перестройкой и не пахнет - мы снова вернулись в самый махровый застой с элементами сталинизма. Однако крымским татарам все равно приходится бороться за свое выживание, в том числе и протестными акциями. Так почему бы их не проводить и в столице государства, которое само принуждает их быть его гражданами?

Протестные акции в Москве и других крупных городах России в нынешних условиях едва ли более опасны для крымских татар, чем в самом Крыму, наводненном силовиками. Конечно, в ответ последние могут попытаться ограничить выезд крымских татар из Крыма в Россию, но это только даст дополнительные основания говорить о нарушении их прав в ней. Кроме того, такие меры будут только способствовать и отторжению от России лояльной или нейтральной ей части крымских татар, что объективно говоря, в интересах крымскотатарского национального сопротивления.

Фактором, психологически останавливающим крымскотатарских активистов от вовлечения в протестную активность на территории РФ, может быть их соотнесение себя с политикой Украины, а не России. Однако никто ведь не заставляет их отказываться от нее или заявлять, что они согласны с присоединением Крыма к России. Тем же членам палестинской, сирийской и иных диаспор соотнесение себя с историческими родинами никак не мешает использовать гражданство стран проживания, чтобы устраивать акции в поддержку соотечественников. Да и украинские СМИ сегодня охотно осветили акцию крымскотатарских соотечественников как ложащуюся в канву общего дела борьбы за Крым.

Словом, на политическом протестном поле нынешней России появление крымских татар способствовало бы как его дальнейшему оживлению, так и привлечению ими внимания к своим проблемам - и внешнего мира, и самих здравомыслящих россиян.