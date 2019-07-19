Дональд Трамп впервые встретился с представителями уйгурской общины

Президент США Дональд Трамп в среду встретился с жертвами религиозных преследований со всего мира, включая уйгурскую женщину и три других человека из Китая.

В Овальном кабинете Белого дома собрались 27 человек из 17 стран, а сам Трамп впервые за время своего президентства встретился с представителями уйгурской общины и сделал комментарии по теме преследований мусульман в Китае.

«Это жесть» (буквально - That’s tough stuff) сказал американский президент, в ответ на рассказ Джевхер Ильхам о сети лагерей в Синьцзяне и продолжающемся тюремном заключении ее отца, выдающегося уйгурского ученого Ильхама Тохти.

Тохти был схвачен в аэропорту в Пекине в 2013 году, когда он пытался поехать вместе с дочерью в США на один год для проживания в Университете Индианы, а затем был приговорен к пожизненному заключению за преступления, связанные с разжиганием сепаратизма.

Трамп не был бы Трампом, если бы не оказалось, что он даже не слышал ранее про лагеря в Синьцзяне. Так он спросил Ильхам, где именно в Китае находятся лагеря.

Президент США также услышал рассказы Юхуа Чжан, практикующую движения Фалуньгун, чей муж содержится в Китае, и Ньима Лхамо, тибетского буддиста, чей дядя умер, когда был заключен в тюрьму в Сычуани.

Чжан призвала Трампа принять меры против правящей коммунистической партии Китая. «Обычные слова не работают», сказала она, на что Трамп согласно кивнул.

Еще больший конфуз чем с лагеря вышел, когда Трамп выслушал Надю Мурад, бывшую езидскую рабыню ИГИЛ*, награжденную Нобелевской премией мира.

Она рассказала президенту, как ее мать и шесть братьев были убиты, и что 3000 езидов все еще пропали без вести, на что он ответил: «Вам дали Нобелевскую премию. Это невероятно. За что вам ее дали?». Этот вопрос, к слову, и нам интересен.

Встреча в Белом доме состоялась, когда администрация США проводит свое второе министерское совещание по продвижению религиозной свободы, трехдневное собрание в Вашингтоне религиозных лидеров, правительственных чиновников и жертв религиозных преследований со всего мира.

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