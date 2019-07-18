В Казахстане китайцы построят самую большую в Средней Азии ветряную электростанцию 

Китайская компания China Power International Holding Limited начала строительство в Казахстане крупнейшей в Центральной Азии ветряной электростанции (ВЭС). Об этом сообщает издание «Фергана» со ссылкой на китайское издание «Жэньминь жибао».

Жанатасская ветряная электростанция в Жамбылской области на юге Казахстана будет обладать самой большой емкостью в регионе — свыше 100 МВт. Объект будет состоять из 40 турбин мощностью 2,5 МВт каждая. Станция сможет обеспечить потребности в энергии 1 млн домохозяйств. Ожидается, что после запуска она будет ежегодно производить до 350 млн киловатт-часов электроэнергии. Общий объем инвестиций составил $160 млн.

О планах построить Жанатасскую ВЭС в Жамбылской области сообщалось еще в 2011 году. Казахско-турецкая компания Central Asia Green Power собиралась инвестировать в строительство этой и еще одной станции $1 млрд. Однако проект так и не был начат из-за того, что стороны не смогли согласовать тарифы и их индексацию в связи с инфляцией.

О том, как Китай получает свои заказы в Центральной Азии мы уже писали ранее на примере Бишкекской ТЭЦ.