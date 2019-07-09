Авария на ТЭЦ Бишкека как следствие китайского нео-колониализма

26 января прошлого года на ТЭЦ столицы Кыргызстана произошла авария. из-за чего ее мощность снизилась более чем в два раза, а в домах жителей Бишкека сильно похолодало. Только 30 января температура воды в батареях стала повышаться.

Уже в начале этого года в Бишкеке завершилось судебное разбирательство по первому из четырех уголовных дел, возбужденных по аварии на столичной ТЭЦ. Бывшего заместителя гендиректора «Электрических станций» Бердибека Боркоева приговорили к 7,5 годам, еще троих фигурантов — к срокам от шести до семи лет. Их признали виновными в нарушениях при организации тендера на ремонт станции. В апреле по делу об аварии на бишкекской ТЭЦ Первомайский районный суд Бишкека отправил за решетку семь руководителей госкомпаний энергосектора, признав их виновными в злоупотреблении полномочиями.

Но дело об аварии на Бишкекской ТЭЦ это история не только о халатности чиновников. Это еще и эпизод из новейшей истории китайского нео-колониализма в Центральной Азии.

Издание The New York Times выпустило 6 июля статью о растущем влиянии коммунистического Китая на страны Центральной Азии. В качестве примера NYT использовала модернизацию ТЭЦ Бишкека китайским подрядчиком TBEA.

Издание сообщает, что в то время, когда киргизские чиновники рассматривали тендерные заявки по проекту реконструкции ТЭЦ Бишкека, в Министерство энергетики и Министерство иностранных дел поступили письма из посольства Китая в Кыргызстане. В них настоятельно «рекомендовалась» китайская компания TBEA в качестве «единственного исполнителя» проекта. Кроме того, в письмах говорилось о перспективе предоставления китайского кредита Кыргызстану после «правильного выбора» для работ на столичной ТЭЦ. Говоря по-простому, посольство Китая оказывало давление на официальный Бишкек.

Посчитав, что у них не было иного выбора, власти Кыргызстана выбрали TBEA — компанию с большими амбициями, но с гораздо более скромным опытом в строительстве и ремонте электростанций, пишет NYT.

Издание отмечает, что принятое в 2013 году решение выбрать TBEA вместо более опытного российского предприятия «Интер РАО» привело к катастрофе в январе 2018 года, когда вскоре после завершения модернизации, которая обошлась в $386 млн, на теплоэлектроцентрали и произошла авария, в результате чего большая часть Бишкека осталась без тепла и электричества в сильные морозы.

Интересно, что кроме российской компании в тендере участвовали две китайские компании - TBEA и China Machinery Engineering Corporation (CMEC). Причем CMEC предлагала модернизировать ТЭЦ за меньшие деньги, но китайское посольство настоятельно рекомендовало именно ТВЕА. Возможно, это связано с тем, что ТВЕА базируется в Синьцзяне, а именно этот регион и его экономическое развитие сейчас в приоритете у Пекина.

По информации NYT, во время совещаний в правительстве Кыргызстана часть экспертов высказалась в пользу «Интер РАО» , но большинство в итоге выбрало TBEA.

Экс-директор ТЭЦ Бишкека Нурлан Омуркул уулу сказал NYT, что «сильно сомневался» в компетенции TBEA относительно модернизации, потому что компания не имела опыта в подобных работах.

По словам Омуркула уулу, он был вынужден поддержать решение по компании, потому что «был затравлен» высокопоставленными чиновниками, которые уже приняли решение о выборе TBEA в качестве подрядчика .

«Они (кыргызские чиновники — прим. ГИ) говорили: “соглашайся”, “соглашайся”, “соглашайся”», — цитирует NYT бывшего директора ТЭЦ.

Депутат кыргызского парламента Исхак Масалиев сказал NYT , что российская «Интер РАО» «не имела ни одного шанса» на модернизацию ТЭЦ против китайской TBEA. «Весь проект плохо пах с самого начала. Если бы не было аварии [на ТЭЦ], то никто не заметил бы этого», — говорит Масалиев.

По словам Эндрю Хиггинса, автора материала в NYT, несмотря на то, что Россия все еще имеет влияние на постсоветском пространстве, Китай уже давно обошел ее по количеству построенных дорог, строительству линий электропередач и нефтеперерабатывающих предприятий в Центральной Азии.

«Центральная Азия — ключевая часть китайского проекта “Один пояс и один путь”. Это авторская политика Си Цзиньпиня, которую он анонсировал, как огромную инфраструктурную программу, во время визита в Казахстан в 2013 году. Позже он навестил Кыргызстан и сказал, что “Эксимбанк Китая” может профинансировать модернизацию устаревшей ТЭЦ Бишкека», — пишет издание.

По информации NYT, выданные Кыргызстану кредиты от китайского «Эксимбанка» возросли с $9 млн в 2008 году до $1,7 млрд. По оценке некоторых экспертов, общая стоимость инфраструктурных проектов, финансируемых Китаем, может составлять 2,2 млрд. долларов.