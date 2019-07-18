Сатановский Евгений Янович

В начале 1990-х Сатановский организовал исследовательский центр “Институт изучения Израиля” (позже — Институт Ближнего Востока). С 1995 года стал заниматься созданием Российского еврейского конгресса (РЕК). В 2001—2004 годах был президентом РЕК, сменив на этом посту бывшего топ-менеджера ЮКОСа Леонида Невзлина. Член совета директоров Всемирного еврейского конгресса. В 1999 году защитил степень кандидата экономических наук. С годами его научное учреждение стало главным поставщиком аналитики по Ближнему Востоку, а сам он стал все чаще появляться в печатных изданиях и на телевидении в качестве эксперта. Ныне Сатановский преподаёт геополитику и экономику ближневосточного региона на кафедре иудаики, заведует кафедрой израилеведения Центра иудаики и еврейской цивилизации Института стран Азии и Африки при МГУ, является вице-президентом международного совета регентов Международного центра университетского преподавания еврейской цивилизации Еврейского университета в Иерусалиме. Сатановский входит в состав совета российского Общества дружбы с арабскими странами. Он является членом редакционных советов журналов “Диаспоры”, “Вестник еврейского университета” и “Восточная коллекция”, академического совета “Библиотеки иудаики”. Является автором ряда публицистических книг и статей на внешнеполитические темы.

Евгений Сатановский родился 15 июня 1959 года в Москве в семье инженера. В 1980 году окончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС) и работал инженером трубопрокатного отдела Государственного института по проектированию металлургических заводов. Уже в институте, будучи комсомольцем, возглавлял штаб дружинников института и был внештатным сотрудником МВД. По собственному признанию, с 1982 года сотрудничал с КГБ по теме “религиозного экстремизма” и входил в кружок по изучению иврита при МИСиС, будучи информатором КГБ, участвовал в еврейской общественной жизни. В 1984 году из-за финансовых трудностей устроился рабочим на заводе “Серп и Молот”. В 1988 году ушел с завода, чтобы организовать бизнес — финансово-металлургическую фирму “Ариэль”.

Многолетнем сотрудничестве с органами госбезопасности СССР и РФ, участии в прокремлевской пропаганде и дезинформации.

Евгений Сатановский, несмотря на известный статус в российской еврейской общине, не скрывает своего давнего сотрудничества с органами, подавлявшими возрождение и развитие этой самой общины в советские годы. В ноябре 2017-го он выступал в Совете Федерации с докладом о политике и военному положению стран Ближнего Востока. Отвечая на критику в необъективности, он не без гордости заявил: “Так получилось, не нарочно, что я с этой темой [религиозным экстремизмом] работаю с 1982 года. Организация, в которой, так уж получилось, я работал с этой темой, тогда называлась Комитет государственной безопасности Советского Союза. И командовал ею Юрий Владимирович Андропов”. Слухи и подозрения о сотрудничестве молодого Сатановского с КГБ появлялись еще в 1980-е, однако “вскрыться” Сатановский решил во времена развитого путинизма.

Сотрудничество с репрессивными органами стало очень удачным предприятием для Сатановского: не имея соответствующего образования, из простого инженера, едва сводившего концы с концами, он стал цитируемым государственными СМИ видным экспертом по внешней политике, университетским ученым и завсегдатаем ряда международных еврейских организаций. Выдавив с поста президента РЕК неудобного власти Невзлина в конце 2001 года, он ввел в состав организации своего друга пропагандиста Владимира Соловьева. В отличие от предшественников, Сатановский не был столь влиятельной фигурой во главе этой организации, что, впрочем, давало ему преимущество: новая власть не признавала слишком самостоятельных игроков. Сатановский же с самого начала выражал полную лояльность Кремлю.

Лояльность неплохо оплачивается. По данным Леонида Невзлина, фонд “Институт Ближнего Востока”, который был создан Сатановским и где он возглавляет экспертный совет, имеет заказчика, который регулярно перечисляет ему средства: это “Транснефть”, руководит которой друг Путина Николай Токарев. В 2016 г. институт получил два контракта, в 2018 г. – один, на суммы по 6 млн. руб. Есть у Сатановского и другой бизнес. Он один из основателей группы “Ариэль”. Среди компаний, где ЗАО “Ариэльгрупп” имеет долю, – ООО “Ариэль пласткомплект”. Эта фирма также сидит на госзаказах. Например, она получила контракт на 6,6 млн евро от “Мособлгаза”, а также получает заказы от различных филиалов такой структуры как “Газпром газораспределение”.

Для обывателя Сатановский известен как постоянный участник пропагандистских ток-шоу на российском телевидении. В особенности — как гость передач своего друга Владимира Соловьева. В своих выступлениях он, ссылаясь на свой опыт видного эксперта по Ближнему Востоку, неизменно продвигает выгодную режиму точку зрения, в особенности в дискуссиях с иностранными участниками передач (большинство из которых отыгрывает заранее прописанный сценарий). Работая как на российскую, так и зарубежную публику, Сатановский пытается убедить зрителя, что путинская Россия является безопасной тихой гаванью для евреев, в то время как в Украине, Польше и других странах господствует антисемитизм, и что поддержка путинским режимом антиизраильских правительств Сирии и Ирана полностью оправдана, якобы тем, что “умиротворяет” их аппетиты.

Следуя в русле антиукраинской пропаганды, Сатановский утверждает, что в Украине “нет порядка” и его “давно пора навести”, а также что Москва не обязана признавать украинскую границу. Также Сатановский регулярно обрушивается с необоснованной критикой на участников демократической оппозиции. Так, известно его высказывание об убийстве Бориса Немцова у стен Кремля: “с моей точки зрения, Немцова заказал Михаил Борисович в тандеме с Леонидом Борисовичем Невзлиным”.

В целом, Сатановского можно причислить к пулу “полезных евреев” путинского режима, вместе с Авигдором Эскиным, Яковом Кедми, отчасти Владимиром Соловьевым и другими. Их задача — пользуясь раздутым авторитетом и узнаваемостью в международных еврейских организациях, вносить сомнения и дезинформацию относительно природы и мотивации действий путинского режима на внешнеполитической арене, спекулировать на теме антисемитизма в интересах Кремля. Интерес Кремля в данном случае заключается в расколе общественного мнения на Западе и в России, продвижения тезисов о том, что “не всё так однозначно” [с путинским режимом] и “все стороны действуют из своих шкурных интересов” (проще говоря, “везде всё одинаково”). Информационная изоляция и внесение подобных людей в санкционные списки поможет отрубить один из рычагов гибридной войны Кремля против цивилизованного мира.