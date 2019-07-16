Турция готовится к новой операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в воскресенье, что Турция готовится к военной операции в двух районах северной Сирии.

На встрече с редакторами турецких газет в Стамбуле Эрдоган сказал, что Турция войдет в Тель-Абьяд в северной части центральной Сирии и Тель-Рифат в северо-восточной Сирии.

Он назвал эти районы «поясом террора» и сказал, что предстоящая турецкая операция превратит их в «пояс безопасности».

Тель-Абьяд и Тель-Рифат являются городами с арабским большинством, и в настоящее время контролируются Сирийскими демократическими силами (СДС). Основным компонентом СДС являются Отряды народной самообороны, известные как ОНС (YPG).

Эрдоган сказал, что он получил согласие лидеров России, Германии и США на турецкую интервенцию.

Когда в 2015 году ОНС отвоевали Тель-Абьяд у ИГИЛ*, многие из арабских жителей города были изгнаны и не смогли вернуться. Эрдоган сказал, что Турция построит дома в Т Тель-Абьяде и Тель-Рифате для сирийцев, которые в настоящее время являются беженцами в Турции.

Он также сказал, что новый турецкий «пояс безопасности» будет простираться на 30-40 километров от сирийско-турецкой границы.

Эрдоган добавил, что США не выполнили свои обязательства по изгнанию террористов из Манбиджа, другого города с арабским большинством, контролируемого СДС, в соответствии с соглашением между США и Турцией от 2018 года, добавив, что «наша текущая цель - очистить этот район от терроризма так скоро, как возможно».

Эрдоган также подверг критике нынешнее нападение сирийского режима и России на захваченную повстанцами провинцию Идлиб, в результате которого погибло более 600 мирных жителей и было перемещено более 330 000 человек, заявив, что в ходе нападения пострадали не экстремисты, а мирное население.

Он призвал Россию вернуться к сочинским сентябрьским соглашениям 2018 года, согласно которым в провинции Идлиб была создана «зона деэскалации».

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