Россия: собираться можно будет только под видеокамерами?

То, что казанского имама Абдуррауфа Забирова в его борьбе против установки видеокамер во всех мечетях города не поддержит его Духовное Управление Мусульман Республики Татарстан, было изначально предсказуемо.

Напомним, что в этом заочном споре имама с силовиками ДУМ РТ не просто решило оградить последних от обвинений в нарушении конституционных прав верующих, но и заявило, что инициатива по установке видеокамер, информация с которых через телекоммуникационные компании будет направляться в ФСБ и МВД, исходила от него самого.

Однако еще одна новость на этой неделе, напрямую не касающаяся мусульман, заставляет задуматься о том, что видеокамеры скоро будут установлены в мечетях не одной лишь Казани. И вообще, не только в мечетях.

Итак, на юге России силовики отрапортовали, что "на территории поселка Верхнебаканский в Новороссийске пресечена деятельность религиозной группы евангельских христиан-баптистов, проводившей богослужения в частном доме". Как мы уже писали, в путинско-гундяевской России объявлена настоящая война собраниям религиозных людей в своих частных жилищах, что характерно только для тоталитарных государств, так как даже в средневековье преследуемые религиозные группы могли тайно собираться в домах или мастерских своих членов.

Но не менее интересно обоснование закрытия домашней церкви, озвученное в этот раз. Так, в Управлении Федеральной Службы Судебных Приставов по Краснодарскому краю заявили буквально следующее: "Согласно действующему законодательству и требованиям антитеррористической защищенности, места массового скопления людей должны быть оборудованы системой видеонаблюдения , оповещения, освещения и иметь паспорт безопасности. Никакие меры безопасности в «молитвенном доме» не соблюдались, что могло привести к угрозе жизни и здоровью людей".

Конечно, можно и нужно поинтересоваться у приставов, какой именно закон обязывает оборудовать любые места собрания людей видеокамерами, как эти камеры должны функционировать, за чей счет закупаться и устанавливаться, как должна храниться соответствующая информация? И мы бы предложили российским правозащитникам это выяснить, и вот почему.

Конечно, легко можно было бы предположить, что краснодарские приставы занимаются отсебятиной и своевольно толкуют "действующее законодательство РФ"... если бы их действия и заявления не совпали с инициативой по установке видеокамер в мечетях Казани. А вот то, что это произошло сразу в двух разных регионах страны и в отношении разных конфессий заставляет усомниться в том, что речь идет о случайном совпадении.

Хотелось бы ошибиться, но очень похоже, что все это первые звоночки внедрения системы тотального слежения за любыми собраниями, будь то религиозного, политического и иного общественно значимого характера, и запрета на подобные собрания и обсуждения вне помещений, оборудованных видеокамерами. Как бы дико это ни казалось даже сейчас, но именно такой смысл следует из официального пояснения ФССП по Краснодарскому краю - между прочим, "правоприменительного органа". И если не добиться опровержения этих слов сегодня, завтра именно подобное "правопонимание" может стать общепризнанным.

Ничего удивительного в этом нет - путинская Россия все больше превращается в саттелита коммунистического Китая и пытается подражать ему в наиболее негативных аспектах его внутренней политики (так как подражать в развитии экономики у нее не получается, да и вряд ли такая задача ставится). А в Китае внедряется именно такая система тотального контроля в отношении граждан, со всеобщей установкой видеокамер и цифрового распознания лиц, системы социального кредита, поражающей в правах неблагонадежных, и лагерями перевоспитания для целых проблемых групп населений вроде тюркских мусульман.

Так что, неудивительно, если с опозданием она придет и в Россию. Если такие прецеденты и такие заявления останутся без реакции ее гражданского общества...