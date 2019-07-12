Антитурецкая пропаганда снова на ОРТ

На фоне разногласий между Москвой и Анкарой вокруг Идлиба и Латакии и заявления МИД РФ с осуждением действий Турции в Эгейском море на российском телевидении снова появляются антитурецкие передачи.

В частности, значительный кусок недавней программы "Время покажет" в прайм-тайм на ОРТ был посвящен "турецкой экспансии в Аджарии", несущей с собой ее "исламизацию"

https://www.youtube.com/watch?v=nleQ-zJVE2s&fbclid=IwAR2RUbcX0QiyiK5puPY-ojlylfbxNLT9Pc6B45pgFmqLHKmfPYm0IRp2woM

Пропагандисты империи, военным путем отторгнувшей от Грузии 25% ее международно признанной территории, на голубом глазу рассуждали о том, какую угрозу безопасности, независимости и территориальной целостности этой страны несут с собой не танки, нет, а инвестиции Турции в курортную Аджарию в виде строительства в ней отелей, открытия магазинов и ресторанов и главное - новых мечетей. Подобная беззастенчивая наглость - дар, данный далеко не каждому, но труженники кремлевского агитпропа, видимо, наделены им сполна.

В частности, предметом спекуляции с их стороны стало то, что согласно Карскому договору, Турция в свое время выступила гарантом сохранения Аджарии в составе Грузии на правах автономии. Очевидная мысль, что Грузия благосклонно смотрит на турецкие инвестиции в этот регион именно поэтому, им в голову не пришла, либо не была озвучена. Ведь из нее слишком явно следует, что и отношение к России в этой стране могло быть аналогичным, не отторгни она Абхазию и Южную Осетию, а выступи гарантом их сохранения как таких же автономий в составе Грузии.

Строительство мечетей и появление пищи, маркированной как "халяль" - это еще одна известная страшилка кремлевского агитпропа, которую она преподносит как угрозу "исламизации" везде, где такое происходит, будь это Западная Европа, где мусульмане являются мигрантами, или Аджария, где грузины-мусульмане живут у себя дома и составляют 30% ее населения. Кстати, показательна та ложь, которая прозвучала в репортаже в отношении решения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о предоставлении ее гражданства якобы туркам, хотя в действительности оно касалось этнических грузин - мусульман, эмигрировавших в свое время в Турцию, которых он пытался вернуть на историческую родину. Как видно из этой оговорки, российские пропагандисты по определению не воспринимают принявших Ислам представителей "православных народов" их частью, маркируя их как "турок" или "потурченцев", как это веками делала православная пропаганда на Балканах с мусульманами-славянами.

Впрочем, все эти пропагандистские страшилки были пущены под откос одним вопросом, заданным ведущему экспертом, кстати, русским: "А что же мешает и России инвестировать в Абхазию и Южную Осетию, как это делает Турция в Аджарию", тем более, что в отличие от нее они находятся под ее полным контролем. В ответ оглушенный таким простым вопросом ведущий стал бормотать, что "мы де тоже их развиваем, несмотря на санкции против нас".

Что ж, результаты этого развития Аджарии с турецкими инвестициями и Абхазии с Южной Осетией с российскими танками каждый может сравнить сам.