В Тунисе запретили ношение никаба в официальных учреждениях

Премьер-министр Туниса Юсеф Джахед запретил ношение никаба в государственных учреждениях, сославшись на соображения безопасности.

«Джахед подписал правительственный указ, который запрещает любому лицу с закрытым лицом доступ к государственным штабам, администрациям, учреждениям, по соображениям безопасности», - сообщил официальный источник Reuters в пятницу.

Решение, о котором сообщалось в государственных средствах массовой информации, было принято в период повышенных мер безопасности в стране после двойного теракта-самоубийства в столице Тунисе 27 июня, в результате которого два человека погибли и семь получили ранения.

Свидетели говорят, что один из террористов носил никаб для маскировки.

В 2011 году женщинам было разрешено носить хиджаб и никаб в Тунисе после многолетнего запрета под руководством светских президентов Зин аль-Абидина бен Али и Хабиба Бургибы, которые отвергали все формы исламской женской одежды.

В феврале 2014 года министр внутренних дел поручил полиции усилить надзор за ношением никаба в рамках «антитеррористических» мер по предотвращению его использования в качестве маскировки.

Некоторые европейские, африканские и азиатские страны ввели полный или частичный запрет на ношение вуали из-за опасений по поводу безопасности и предполагаемого посягательства на свободу свобод.

Запрет ограничивается только государственными учреждениями. Единственное учреждение, имеющее полномочия запретить ношение никаба на улицах и в публичных местах, это парламент. В тоже время Тунисская лига за права человека призвала правительство, чтобы этот запрет был временным.

Тунис - одна из немногих стран на Ближнем Востоке, где вместе правят исламские и светские партии. Он считается единственным успешным примером демократических перемен, вызванных Арабской весной, даже несмотря на большие проблемы с экономикой и безопасностью.