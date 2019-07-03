Тунис: третий самоподрыв за неделю

Мужчина, который находился в розыске, взорвал себя после полицейской погони в тунисской столице городе Тунис.

Представитель Министерства внутренних дел заявил, что жертв не было, и что злоумышленник взорвался в районе Интилака в Тунисе после того, как полиция открыла огонь во вторник поздно вечером.

Власти сообщили, что нападавший Аймен Смири был в розыске. По словам очевидцев, он был одет в женскую одежду.

Местные журналисты сообщают, что подозреваемому было около 20 лет, и что полиция следила за ним в течение нескольких часов. Когда его смогли окружить, и начали стрелять в него, он взорвался.

Инцидент произошел в неблагополучном районе, где отмечен высокий уровень безработицы и большое недовольство, а многие молодые люди присоединились к ИГИЛ* в других странах.

Это уже третий подобный инцидент за неделю в Тунисе, всего за несколько месяцев до выборов и в разгар туристического сезона, когда страна ожидает рекордное число гостей.

В четверг два террориста-смертника взорвали себя в результате отдельных нападений на полицию в Тунисе, убив одного полицейского и ранив нескольких других. ИГИЛ* взяли на себя ответственность за эти два нападения.

Напомним, что Тунис сражается с вооруженными группами, действующими в отдаленных районах недалеко от границы с Алжиром. Высокая безработица также спровоцировала волнения в последние годы.

В октябре прошлого года женщина взорвала себя в центре Туниса, ранив 15 человек, в том числе 10 полицейских, что нарушило длительный период затишья после того, как десятки человек погибли в результате нападений в 2015 году.

Безопасность несколько улучшилась с тех пор, как власти после кровавых атак в ноябре 2015 года ввели чрезвычайное положение.



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