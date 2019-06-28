Тунис: двойной теракт и сердечный приступ у президента

В столице Туниса взорвались два террориста-смертника, в результате чего погиб по меньшей мере один сотрудник полиции и было ранено несколько человек.

Первый взрыв в четверг был нацелен на полицейский патруль на центральной улице Шарля де Голля, недалеко от французского посольства.

Один сотрудник полиции был убит, а другой ранен, по данным министерства внутренних дел. Трое мирных жителей также были ранены.

Корреспондент агентства AFP сообщил, что части тела были разбросаны по дороге вокруг полицейской машины.

Громкий взрыв был слышен по всей окрестности.

Министерство внутренних дел заявило, что вскоре после этого второй злоумышленник взорвал себя на базе национальной гвардии в столичном районе Аль-Карджани. В результате этого нападения четыре сотрудника службы безопасности были ранены.

Ответственность за теракты взяли на себя боевики ИГИЛ*, согласно данным SITE Intelligence Group.

В тот же день был доставлен в больницу в тяжелом состоянии президент Туниса 92-летний Беджи Каид Эс-Себси. Появились даже слухи о том, что он скончался от сердечного приступа, некоторые связывали это с шоком от теракта. Слухи потом опровергли, но для президента это уже вторая госпитализация за последние две недели.

В целом ситуация в городе остается спокойной, сообщают наблюдатели. Теракты не оставили много жертв, и пока что такие инциденты редки.

Сейчас в Тунисе продолжается разгар туристического сезона, а через несколько месяцев состоятся очередные выборы.

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