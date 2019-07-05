Ингушские имамы просят генпрокурора проверить законность обысков у них в домах и муфтияте

Имамы Ингушетии обратились к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить законность обысков в муфтияте республики, а также в домах муфтия Исы Хамхоева и кадия Абдурахмана Мартазанова. Об этом сообщает издание «Кавказ. Реалии».

Напомним, что 11 июня в муфтияте Ингушетии, а также домах муфтия Исы Хамхоева, его брата Мусы Хамхоева, кадия Абдурахмана Мартазанова прошли обыски. Правоохранители изъяли документов, а самих религиозных деятелей после обысков вызвали на допрос.

Имамы считают, что действия силовиков "не преследовали цели раскрытия какого-то преступления, а являются местью за гражданскую позицию Хамхоева и его единомышленников", неоднократно высказывавшихся против политики бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова. Также они напоминают, что со стороны бывшего руководства республики были попытки ликвидировать Духовный центр мусульман Ингушетии.

"Обращение принято на совещании имамов населенных пунктов, членов Совета Алимов, работников муфтията и других представителей духовенства, которое прошло в Духовном центре мусульман 1 июля. Обращение подписано всеми присутствующими, впоследствии оно направлено Генпрокурору РФ", - говорят в муфтияте Ингушетии.

МВД отказывается пока что давать какие-либо комментарии в связи с обысками.

Между тем, всего несколько дней остается до выборов муфтия Ингушетии, которые пройдут 17 июля.