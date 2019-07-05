Кто и почему не пускает главу католиков мира в Россию?

Есть два лидера мировых конфессий, обладающих немалым количеством своих последователей на территории России, которым несмотря на это заказан въезд на ее территорию.

Первым из них является лидер буддистов Далай-Лама. Запрет на посещение им России объясняется дипломатическими соображениями - Москва дорожит своими отношениями с Пекином, признает территориальную целостность Китая, а Далай-Ламу там считают угрозой ей.

Хотя, надо отметить, что немало стран мира, невзирая на протесты Пекина, приглашают к себе Далай-Ламу с неформальными визитами, оговариваясь, что он это делает в неофициальном порядке, как частное лицо и религиозный деятель, а не лидер борьбы за независимость Тибета, и что де эти страны территориальную целостность Китая, конечно, признают и уважают, и т.д., и т.п. И это при том, что у этих стран нет своих коренных народов, исповедующих буддизм, которые есть в России (калмыки, буряты, тувинцы и др), представители которых лишаются права у себя в стране увидеть своего религиозного лидера из-за того, что Кремль боится обидеть Китай.

Но, по крайней мере, в данном случае Кремль, хоть и поступаясь интересами коренных народов России, руководствуется прагматическими соображениями и интересами России как религиозно нейтрального государства. Чего абсолютно нельзя сказать про вторую ситуацию - запрет на посещение России лидеру католиков мира, главе Римско-Католической церкви Папе Римскому.

В отличие от Далай Ламы, который является лидером непризнанного государства Тибет, что посягает на целостность оккупировавшего его (как и Восточный Туркестан - Уйгуристан) Китая в его международно признанных границах, Папа Римский является еще и главой международно признанного государства - Ватикан. С которым у РФ в отличие от Тибета существуют дипломатические отношения, интересов никакого государства не затрагивающие, ибо ни одно из них на территорию Ватикана не претендует.

Главу этого государства и лидера католиков мира на днях в очередной раз посетил президент РФ Владимир Путин. И в предверие этого визита в очередной раз циркулировали слухи, что в ответ глава РФ предложит главе Ватикана совершить визит в Россию, что абсолютно соответствовало бы дипломатическому протоколу и элементарным правилам вежливости.

Но нет, в очередной раз эти слухи оказались слухами, как и все подобные слухи про новую перестройку, либерализацию или, прости Господи, "трансферт". Почему это оказалось так, разъяснил помощник президента РФ по вопросам внешней политики Юрий Ушаков, заявивший: "Поскольку папа Римский является не только руководителем государства Ватикан, но и главой Римско-католической церкви, данный вопрос нужно рассматривать нами, в частности, вместе с представителями нашей Церкви".

Итак, внимание. Россия, согласно ее конституции являющаяся светским государством, в котором религиозные конфессии отделены от власти и равны между собой, не может в ответ пригласить к себе главу международно признанного государства, с которым у нее существуют дипломатические отношения и которое принимает у себя ее главу. Потому что, видите ли, этот вопрос должен решаться "вместе с представителями нашей Церкви".

Но какой именно? В России, например, живет около полумиллиона католиков и существует около полутысячи их приходов.

И если конституция России действует и религиозные объединения на ее территории отделены от государства и равны между собой, может быть, логичнее обсуждать этот вопрос с российскими католиками, которые вроде как являются полноправными гражданами страны?

Но понятно, что когда представитель президента России говорит о "нашей церкви", имеется в виду ничто иное как РПЦ МП. Что неудивительно, если в своих официальных заявлениях МИД РФ, наплевав на ее конституцию, называет Россию "православным государством".

Таким образом, получается, что РПЦ МП, которая официально является одной из религиозных организаций, равных прочим религиозным организациям, блокирует приезд в Россию не только религиозного лидера сотен тысяч ее граждан, но и главы государства, с которым у России существуют дипломатические отношения.

То есть, когда нужно удовлетворить религиозные чаяния тоже коренных российских граждан - буддистов, пригласив в Россию их лидера, это не делается, чтобы де не навредить отношениям России с другим государством - Китаем. Тут же мы имеем ситуацию, когда у России и существуют официальные отношения с Ватиканом, против которых не возражает ни одно государство, и визита его главы ждут сотни тысяч российских граждан, считающих его своим религиозным лидером, но этому препятствует третья сторона - РПЦ.

Вот и верьте после этого в то, что Россия является светским государством, в котором равноправны его граждане всех вероисповеданий, а религиозные организации отделены от власти и равны между собой.