Тюрьмы Ирака: ужас и унижение

Международная правозащитная организация обвинила тюремные власти Ирака в том, что они содержат несколько тысяч мужчин, женщин и детей в переполненных и «унизительных» условиях, способствуя радикализации.

Human Rights Watch (HRW) заявила в четверг, что в ее руки попали фотографии из тюрьмы Таль-Кейф в северо-восточной провинции Ниневия, из которых следует — мягко говоря — что тюрьма, наряду с находящимся поблизости учреждением Тасфират, не соответствует основным международным стандартам.

На одной фотографии изображены десятки мальчиков-подростков, забитых в центр для несовершеннолетних, некоторые из которых вынуждены постоянно сидеть в положении плода. Даже пол камеры не был виден среди моря ног и рук.

На другой фотографии видно камеру, полную женщин и худых малышей, с одеждой и пластиковой утварью, свисающими со стен.

«Два года назад мы зафиксировали случаи смерти в местах лишения свободы просто из-за переполненности», - заявила корреспонденту AFP новостной исследователь HRW в Ираке Белкис Вилле.

«Видеть, что такие условия сохраняются, означает, что тюремное население все еще находится под угрозой. Это невероятно расстраивает», - сказала она.

По данным HRW, Таль-Кейф, Тасфират и Фейсалия содержали около 4500 человек, что почти вдвое превышает их общую вместимость 2500 человек.

Большинству людей предъявлены обвинения в «терроризме».

Почти треть задержанных уже были осуждены и должны быть переведены из трех северных тюрем в столицу страны Багдад. Некоторые должны были переехать еще шесть месяцев назад.

Правозащитники не имеют доступа к своим клиентам отчасти потому, что в тюрьмах нет места для встреч, по словам старшего иракского эксперта по пенитенциарным учреждениям, который посетил тюрьмы и предоставил HRW фотографии.

Напомним, что Ирак объявил победу над ИГИЛ* в конце 2017 года, но продолжает проводить аресты предполагаемых боевиков, в том числе в провинции Ниневия и ее столице Мосуле - когда-то главном иракском бастионе ИГИЛ.

Иракское правительство не предоставляет данных о центрах содержания под стражей или заключенных, однако, согласно некоторым исследованиям, по подозрению в связях с ИГИЛ задержаны около 20 000 человек.

Между тем пенитенциарная система страны уже давно подвергается жесткой критике за ее ужасные условия, а иракские силовики обвиняются в пытках заключенных с целью получения признаний.

Аналитики предупреждают, что такое злоупотребление может привести к радикализации уязвимых заключенных.

«Власти должны обеспечить, чтобы условия в иракских тюрьмах не вызывали новых жалоб в будущем», - сказала исполняющая обязанности регионального директора HRW по Ближнему Востоку Лама Факих.

HRW настоятельно призвала Ирак улучшить условия содержания в тюрьмах, чтобы они соответствовали международным стандартам и гарантировали надлежащую правовую процедуру для задержанных.

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