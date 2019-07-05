Малайзийского министра раскритиковали за визит в уйгурский лагерь перевоспитания

Турецкий президент на этой неделе оказался не единственным политиком из мусульманской страны, чей визит в Китай вызвал недоумение и недовольство.

В понедельник министр по делам религии Малайзии подвергся резкой критике за описание лагеря в Китае, где содержатся этнические уйгуры, в качестве "учреждения профессионального обучения и подготовки".

Во время семидневной поездки в Китай на прошлой неделе на странице Муджахида Юсуфа Равы в Facebook была размещена фотография людей, сидящих за партами в классе.

Фотография, опубликованная 26 июня, показала якобы «посещение профессионально-технического учебного заведения» для этнической уйгурской общины в регионе Синьцзян, согласно описанию поста.

Amnesty International заявила, что «глубоко разочарована» замечаниями Моджахеда.

Уйгуры и другие меньшинства, содержащиеся в лагерях, «подвергаются принудительному политическому воспитанию, отказу от своей веры, плохому обращению и, в некоторых случаях, пыткам», - сказал Шамини Даршни Калиемуту, исполнительный директор Amnesty International Malaysia в Малайзии.

«Вряд ли министр посетил «профессионально-техническое учебное заведение»».

П. Рамасами, политик из правящей коалиции Малайзии, сказал, что он «разочарован Муджахидом в том, что он придерживается официальной линии Китая».

«Нет ничего плохого в том, чтобы искать инвестиции в Китае или других странах. Но всегда нужно проводить черту, когда речь идет о правах человека», - сказал он в комментарии на новостном сайте Malaysiakini.

Моджахед защищал свои действия, заявив, что его визит «связан с другими аспектами».

По его словам, к ним относится «создание глобальной сети сотрудничества Малайзия-Китай для обмена мнениями и информацией по таким вопросам, как мир и религия».