Малайзийского министра раскритиковали за визит в уйгурский лагерь перевоспитания

Турецкий президент на этой неделе оказался не единственным политиком из мусульманской страны, чей визит в Китай вызвал недоумение и недовольство.
В понедельник министр по делам религии Малайзии подвергся резкой критике за описание лагеря в Китае, где содержатся этнические уйгуры, в качестве "учреждения профессионального обучения и подготовки".
Во время семидневной поездки в Китай на прошлой неделе на странице Муджахида Юсуфа Равы в Facebook была размещена фотография людей, сидящих за партами в классе.
Фотография, опубликованная 26 июня, показала якобы «посещение профессионально-технического учебного заведения» для этнической уйгурской общины в регионе Синьцзян, согласно описанию поста.
Amnesty International заявила, что «глубоко разочарована» замечаниями Моджахеда.
Уйгуры и другие меньшинства, содержащиеся в лагерях, «подвергаются принудительному политическому воспитанию, отказу от своей веры, плохому обращению и, в некоторых случаях, пыткам», - сказал Шамини Даршни Калиемуту, исполнительный директор Amnesty International Malaysia в Малайзии.
«Вряд ли министр посетил «профессионально-техническое учебное заведение»».
П. Рамасами, политик из правящей коалиции Малайзии, сказал, что он «разочарован Муджахидом в том, что он придерживается официальной линии Китая».
«Нет ничего плохого в том, чтобы искать инвестиции в Китае или других странах. Но всегда нужно проводить черту, когда речь идет о правах человека», - сказал он в комментарии на новостном сайте Malaysiakini.
Моджахед защищал свои действия, заявив, что его визит «связан с другими аспектами».
По его словам, к ним относится «создание глобальной сети сотрудничества Малайзия-Китай для обмена мнениями и информацией по таким вопросам, как мир и религия».