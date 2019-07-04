Спикер Эрдогана прояснил слова турецкого президента об уйгурах

Процитированное китайскими государственными СМИ заявление Реджепа Тайипа Эрдогана о том, как якобы счастливо живут уйгуры под властью коммунистической тирании в Синьцзяне вызвало ожидаемое изумление и недоверие.

Чтобы представить, как на это реагируют власти Турции, приведем слова Фахреттина Алтуна, который при Эрдогане исполняет примерно ту же роль, что и Песков при Путине. По его словам китайская сторона пригласила турецкую делегацию посетить Синьцзянь и посмотреть, как живут уйгуры.

«На переговорах обсуждались все аспекты двусторонних отношений между двумя странами. Президент Эрдоган передал своему коллеге, что единственное ожидание Турции состоит в том, что уйгуры живут в мире, процветании и благосостоянии , также высказал свои взгляды и ожидания по этому вопросу» - цитирует Алтуна издание Daily Sabah.

Это конечно меняет акцент — ожидание, что уйгуры будут процветать, и утверждение, что уйгуры процветают.

Хотя безусловно, критику уйгурских организаций на фоне китайско-турецкой дружбы такой акцент не изменит.