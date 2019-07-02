Исламберг: три террориста признались, что планировали убивать мусульман в Нью-Йорке

Трое молодых людей, обвиняемых в заговоре с целью нападения на мусульманскую общину в северной части штата Нью-Йорк США с применением самодельной взрывчатки, признали свою вину.

Трое мужчин и 16-летний школьник из района Рочестер были арестованы в январе и обвинены в планировании нападения на общину Исламберг, недалеко от Бингемтона. Полиция заявила, что обвиняемые имели доступ к 23 винтовкам и дробовикам и трем самодельным взрывчатым устройствам. Следователи раскрыли заговор после того, как студент школьник обронил случайный комментарий в школьной столовой.

В пятницу 20-летний Винсент Ветромиле признал себя виновным в попытке незаконного владения оружием первой степени. Ему грозит от семи до 12 лет тюрьмы.

Брайан Коланери, 20 лет, и Эндрю Крайзель, 19 лет, также признали себя виновными в «заговоре, связанном с терроризмом». Каждому грозит от четырех до 12 лет тюрьмы.

«Мистер Коланери и мистер Крайзель оба признались в заговоре, они оба признались в том, что согласились ... по существу убивать членов исламской общины в Исламберге», - заявил помощник окружного прокурора Мэтью Шварц журналистам около суда.

«И мистер Ветромиле, он признал свою роль в связи с приобретением, если хотите, различных взрывных устройств».

Адвокаты Ветромиле и Коланери заявили, что сделки о признании вины были обусловлены отсутствием федеральных обвинений против их клиентов.

Дело 16-летнего подозреваемого в старшей школе рассматривалось в уголовном суде по делам несовершеннолетних.

Исламберг — это мусульманская сельская община с населением около 200 человек. Полиция и члены сообщества отвергли обвинения в том, что этот небольшой анклав мусульман Америки является «террористическим» полигоном. Но эти обвинения продолжают регулярно всплывать в социальных сетях и на исламофобских сайтах.

В 2017 году мужчина из Теннесси уже был осужден по федеральным обвинениям за планы поджечь мечеть Исламберга.