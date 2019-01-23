Американские террористы планировали нападение на мусульманскую общину

Трое молодых мужчин и студент старшей школы были обвинены в заговоре с целью совершения нападения на мусульманскую сельскую общину Исламберг в Нью-Йорке.

Согласно судебным документам, жители Рочестера обвиняются в заговоре с целью нападения на небольшой мусульманский анклав к западу от Кэтскиллс.

Пока неизвестно, на какое время было запланировано нападение. Ко времени ареста на прошлых выходных, злоумышленники, трое из которых были вместе в бойскаутах, имели доступ к 23 винтовкам и дробовикам и трем самодельным взрывчатым веществам, заявил на пресс-конференции начальник полиции Патрик Фелан.

Фелан же рассказал о том, что ему неизвестно о конкретном времени, но известно об их плане.

Обвинения в хранении оружия и заговоре предъявлены 20-летнему Брайану Коланери, 18-летнему Эндрю Крайзелю и 19-летнему Винсенту Ветромиле. 16-летнему подростку, который учится в в школе «Академия Одиссея» в городке Грис, было предъявлено обвинение в качестве несовершеннолетнего соучастника.

Примечательно (и наверное не удивительно), что именно этот школьник стал причиной раскрытия заговора. Кстати, сама история раскрытия может многое рассказать об атмосфере в современной американской школе.

Во время школьного обеда студент показывал однокашникам фотографии на телефоне и прокомментировал фотографию одного парня со словами: «Он похож на следующего школьного стрелка, не так ли?».

Студент, который услышал комментарий «сделал то, чему мы учим детей, и рассказал кому-то», - говорит директор школы.

В итоге, школьная служба безопасности и полиция Грис опросили как учеников, так и других, и в конечном счете «раскрыли заговор с целью нападения на исламскую общину в округе Делавэр, известную как Исламберг». При этом, студент на показанной фотографии не был обвинен.

Полиция также провела обыск в пяти местах и ​​изъяла 23 единицы оружия и многочисленные электронные устройства, включая телефоны и компьютеры. По словам властей, большая часть оружия представляла собой винтовки и дробовики, некоторые из которых на законных основаниях принадлежали родственникам подозреваемых.

Три самодельных взрывных устройства, завернутые в клейкую ленту, были обнаружены в доме 16-летнего школьника.

Вообще школьными органами вся история преподносится как хороший пример надзора учеников друг за другом, донося за одни лишь разговоры про «школьных стрелков». Дескать, студенты положились на свой инстинкт и донесли, оказавшись правы. Причем в данном случае нельзя сказать, что у такой позиции нет никакого основания.

Сельская община Исламберг в округе Делавэр управляется организацией «Мусульмане Америки». Еще в 1980-х последователи пакистанского шейха Мубарака Гилани, в основном афро-американцы, переехали в этот район, чтобы избежать преступности и скопления людей в Нью-Йорке. Исламберг часто пытались связать с терроризмом или антиамериканской деятельностью, но полиция и аналитики неоднократно опровергали эти утверждения. Напротив, у его жителей подчеркнуто американская мусульманская идентичность.

В 2017 году мужчина из Теннесси уже был осужден по федеральному обвинению в планировании сожжения мечети Исламберга в 2015 году. Роберт Доггарт, которому сейчас 67 лет, отбывает срок в федеральной тюрьме.