В Алжире за критику режима арестовали героя освободительной войны

Алжирские силовики арестовали знаменитого ветерана войны в субботу после того, как он раскритиковал военное руководство страны, сообщили его семья и государственное телевидение.

86-летний Лахдар Бурегаа является символом алжирской войны за независимость против Франции и давним голосом оппозиции.

Он был арестован в своем доме в районе Гидра в Алжире в субботу и доставлен в учреждение, управляемое спецслужбами.

По словам его внука Эмада Бурегаа, он смог связаться со своей семьей и сообщить им о своем аресте.

По данным государственного телевидения, Бурегаа обвиняют в «оскорблении властей» на основании статьи №144 Уголовного кодекса, и «содействие ослаблению морального духа армии» на основе статьи 75.

Внук Бурегаа рассказал новостному веб-сайту DzVid, что арест его деда произошел из-за его критики Ахмеда Гайда Салаха, начальника штаба армии и бывшей правой руки президента Абдельазиза Бутефлики, которого в апреле сместили с поста в результате народного восстания.

«Мой дедушка сказал, что Гайд Салах хотел выдвинуть своего собственного кандидата на президентских выборах», чтобы заменить Бутефлику, сказал он.

Напомним, Бутефлика ушел в отставку 2 апреля под давлением армии и протестов, которые вспыхнули 2 февраля.

В настоящее время армия является самым мощным институтом Алжире, а ее главнокомандующий Салах призвал судебные органы расследовать все случаи коррупции.

Младший брат Бутефлики Саид и два бывших начальника разведки были помещены под стражу военным судьей за «нанесение ущерба армии и заговор против государственной власти».

Несколько видных бизнесменов, некоторые из которых близки к Бутефлике, были задержаны в ожидании суда.

Протестующие сейчас добиваются ухода временного президента Абделькадера Бенсалаха и премьер-министра Нуреддина Бедауи, которые рассматриваются как часть элиты, управлявшей североафриканской страной с момента обретения независимости от Франции в 1962 году.

Власти отложили президентские выборы, ранее запланированные на 4 июля, сославшись на отсутствие кандидатов. Новая дата для голосования не установлена.

Арест Бурегаа вызвал резкую критику в социальных сетях, а десятки общественных деятелей подписали заявление, в котором арест был назван «серьезной ошибкой».

Бурегаа был командиром Национально-освободительной армии, сражавшейся с французами, и основателем в 1963 году Фронта социалистических сил (ФСС), одной из старейших оппозиционных партий Алжира.