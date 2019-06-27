Бассейны во Франции закрываются из-за скандала с мусульманским купальником

Два общественных бассейна на юго-востоке Франции закрылись, несмотря на нынешнюю жару, из-за скандала, связанного с использование женских купальников в стиле буркини.

Семь одетых в буркини женщин в сопровождении активистов из правозащитной группы Alliance Citoyenne пришли в бассейны Гренобля в воскресенье, требуя права купаться, несмотря на муниципальный запрет на купальники, которые носят мусульманские женщины. Они сказали, что запрет был дискриминацией.

Женщины хотят, чтобы общественные бассейны, которые в настоящее время требуют, чтобы мужчины носили плавательные трусы, а женщины - бикини или цельные купальники, изменили свои правила, чтобы допустить женщин, одетых в буркини.

Местный депутат Эрик Чиотти, член правой партии республиканцев, заявил в Твиттере, что буркини нет места во Франции, где женщины равны мужчинам.

Но Alliance Citoyenne сравнил действия женщин с американским символом гражданских прав Розой Паркс.

Охрана бассейнов попросила закрыться в среду, потому что «они там, чтобы поддерживать безопасность, и они не могут сделать это, когда им приходится беспокоиться о толпе», вызванной спорными купальниками, говорится в заявлении ратуши.

«Мы работаем в направлении положительного решения» этой проблемы, добавила она.

Этот скандал является лишь последним по времени скандалом во Франции, связанным с вопросом одежды мусульманских женщин, которую многие воспринимают как «угнетение» женщин в стране со строгими законами о секуляризме.

Франция - страна с самым большим мусульманским населением в Европе - была первой европейской страной, которая запретила сокрытие лица (никаб, бурку) в общественных местах в 2011 году.

Европейский суд по правам человека поддержал этот шаг в 2014 году, отвергнув аргументы о том, что такой запрет нарушает свободу вероисповедания.

Ранее в этом году французский спортивный ритейлер Decathlon был вынужден отказаться от планов по продаже «спортивного хиджаба» во Франции после критики.

Крайне правые политики высказались против буркини в понедельник, на следующий день после события в Гренобле.

Буркини оказался в центре противостояния в нескольких французских приморских городах три года назад. Некоторые города запретили купальник, утверждая, что это была угроза безопасности, но потом запреты были отменены судом.