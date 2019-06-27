Оман откроет свое посольство в Палестине

Оман намерен открыть свое посольство в Палестине, в Рамалле, что сделает его первым государством Персидского залива, совершившим этот шаг. Об этом заявило во вторник министерство иностранных дел султаната.

В заявлении официального Оманского информационного агентства говорится: «В продолжение поддерживающего подхода Султаната Оман к братскому палестинскому народу Султанат принял решение об открытии новой дипломатической миссии в Палестинском государстве на уровне посольств».

«Делегация Министерства иностранных дел отправится в Рамаллу, чтобы инициировать открытие посольства».

Оманские дипломаты подтвердили, что этот шаг направлен на то, чтобы продемонстрировать поддержку Оманом палестинского государства.

В настоящее время отношения Омана с Палестинской администрацией, базирующейся в Рамалле, курирует посол Омана в Иордании. Сообщается, что переговоры об открытии посольства в Палестине продолжаются в течение некоторого времени.

Напомним, что хотя палестинцы давно призывают к созданию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, де-факто именно Рамалла, расположенная в центре Западного берега, служит административным центром с момента создания ПА.

Этот шаг совпадает с конференцией «Мир в интересах процветания» в Бахрейне, которая является частью мирного плана президента США.

Несмотря на более ранние слухи о его участии, Оман не принимал участия в семинаре, на котором администрация Трампа надеялась привлечь 50 миллиардов долларов инвестиций в палестинскую экономику, сообщает AFP.

Ханан Ашрави, высокопоставленный руководитель ООП, приветствовала решение Омана и любое признание Палестины как государства, сообщает Reuters.

«Я надеюсь, что посольство поможет в информировании правительства Омана о реальном характере израильской оккупации», - добавила Ашрави, выступая в среду в Рамалле.

Примечательно, что объявление об открытии посольства прозвучало после того, как Оман предпринял шаги по улучшению связей с Израилем. Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершил неожиданный визит в Маскат в октябре прошлого года, что стало первым визитом лидера Израиля в государство Персидского залива. Султана Омана даже обвиняли в нарушение законов своего султаната.

После встречи Нетаньяху с султаном Кабусом министр иностранных дел Омана Юсуф бин Алави бин Абдуллах назвал Израиль «принятым государством на Ближнем Востоке».

Официально Оман является частью арабского дипломатического и экономического бойкота Израиля, действующего после арабо-израильской войны 1948 года.

Тем не менее, Бин Алави сделал ряд заявлений в пользу улучшения арабских отношений с Израилем в последние месяцы. Выступая на конференции Всемирного экономического форума в Иордании в апреле, он сказал: «Израиль, несмотря на всю свою мощь, не уверен в своем будущем и не чувствует себя в безопасности, потому что это неарабская страна, живущая в арабском соседстве».

«Мы, как арабы… должны на самом деле положить конец этим страхам», - добавил он, согласно газете Times of Israel, за что получил упрек от министра иностранных дел Иордании Аймана Сафади, который сказал, что Израиль сам делает немного для мира.

Однако возможно, что именно неплохие отношения с Израилем позволили Оману решиться на такой шаг, как открытие посольства в Палестине, а это, как бы то ни было, очень хорошая новость для палестинцев, не избалованных в целом хорошими новостями.