Ливийское правительстве национального единство вернуло важный город Гарьян

Силы ливийского правительства, признанного ООН, заявили о захвате Гарьяна, стратегического города к югу от столицы Триполи, хотя силы, лояльные Халифе Хафтару, отвергают эти сообщения.

Гарьян - главная передовая база находящейся на востоке Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Хафтара, которая почти три месяца борется за контроль над Триполи.

Мустафа аль-Меджии, представитель сил, лояльных международно признанному правительству национального согласия, заявил агентству AFP: «Гарьян находится под нашим полным контролем».

По его словам, десятки боевиков ЛНА были убиты, и по меньшей мере 18 были взяты в плен.

Эксперты отмечают, что Гарьян был очень важен со стратегической точки зрения, поскольку он использовался в качестве вспомогательного центра рядом с городом Тархуна для войск Хафтара, сражающихся с поддерживаемым ООН правительством в южной части Триполи.

Между тем, представитель ЛНА обвинил «спящие ячейки» в том, что они позволили силам ПНЕ войти в Гарьян. Это интересный момент, так как по сути Гарьян всегда был настроен резко против Хафтара, и лишь сделка между Хафтаром и Аделем Диабом (по слухам, он был убит вчера) позволила ЛНА захватить (в сущности купить) город. Однако, спикер ЛНА не признал потерю города. Он сказал, что боевые действия продолжаются и что ситуация «находится под контролем».

Свидетели сообщили агентству Reuters, что войска ПНЕ захватили главную оперативную комнату ЛНА в Гарьяне, а также автомобили ЛНА и другое снаряжение. В городе находятся полевые больницы ЛНА, а также именно сюда доставляется снабжение с востока. Около города ЛНА установили вертолетную базу.

В социальных сетях сейчас распространены фотографии, на которых видны солдаты ПНЕ, патрулирующие Гарьян, и пленные, которые, как утверждается, являются бойцами Хафтара.

Аль-Меджии назвал взятие города «значительной победой», и сказал, что теперь они ожидают, что силы Хафтара «рухнут».

«Военные источники в правительстве заявили, что они взяли под контроль несколько стратегических мест в городе, включая центральное командование силами Хафтара, которое использовалось для ведения битвы в Триполи.

Кампания по захвату Триполи была начата как с Гарьяна, так и с Тархуны. Похоже, это является серьезным препятствием для войск Хафтара, поскольку у них есть только один город на западе Ливии, поддерживающий их военную кампанию» - сообщает Al-Jazeera.

Между тем, на юге Триполи силы Хафтара теряют такие стратегические места, как бездействующий старый международный аэропорт и районы на юго-востоке и юго-западе, включая Айн-Зара и Халлат Фарджан.

Наблюдатели ожидают, что Халифа Хафтар попытается вернуть Гарьян, но в отсутствие элемента неожиданности, который существенно помог в первый раз, сейчас это будет сделать очень непросто.

Напомним, что Гарьян это стратегически важный крупный город, с населением больше 200 000 человек. Он был захвачен силами Хафтара 2 апреля и с тех пор использовался, наряду с Тархуной, как основная база ЛНА для наступления на Триполи.