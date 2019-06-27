На Ингушетию поставлен очередной силовик

Владимир Путин все-таки удовлетворил ходатайство Юнус-бека Евкурова об освобождении от должности наместника Москвы в Ингушетии. Вместо него временным исполняющим обязанности наместника, официально называемого "главой Республики Ингушетия", назначен Махмуд-али Калиматов (на фото), сам десантник станет заместителем министра обороны РФ.

Новый наместник, точнее его врио, как и полагается в путинской России, тоже носит погоны. Но в данном случае не армейские или чекистские, а прокурорские. Калиматов возглавлял прокуратуру в Ингушетии в 2007 году, после чего уехал работать в Самарскую область советником губернатора Николая Меркушкина, а с 2015 года возглавлял в ней Росприроднадзор.

Калиматов находится в родстве с бывшим "президентом Ингушетии" Муратом Зязиковым - они оба являются зятьями Магомеда Чахкиева, то есть, друг другу приходятся свояками (по ингушски - баж). Алихан Калиматов, полковник ФСБ и родной брат нынешнего врио, расследовавший похищения вайнахов в Северной Осетии, был убит в 2007 году в Назрани.

Учитывая его родственные связи, Калиматов не самая раздражающая фигура, которая могла быть назначена на эту должность. Но у трезвомыслящих людей, которых становится все больше среди современных ингушей, никаких иллюзий по этому поводу нет. На должность главы республики назначен человек, не обладающий никаким общественным авторитетом, не опирающийся на поддержку ее народа и не представляющий его.

В первую очередь это российский силовик, то есть, представитель корпорации, правящей путинской Россией, а не национальный лидер ингушского народа, который мог бы быть выдвинут и избран только на свободных выборах, при нынешнем режиме невозможных.