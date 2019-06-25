Отставка Евкурова: протесты работают, но что дальше?

Юнус-бек Евкуров, наместник Кремля в Ингушетии, по недоразумению называющий себя главой одноименной республики, вчера заявил о своем решении подать в отставку https://www.youtube.com/watch?v=_xVyszxMRBM

Точнее, не так - Евкуров, все заявление которого было выдержано вчера в колониальном в духе, что все достижения республики за годы его правления были сделаны "благодаря федеральному центру", даже не смог сам подать в отставку, а объявил, что обратился с ходатайством к хозяину Кремля Путину досрочно освободить его от занимаемой им должности. А как решит хозяин, еще неизвестно, так что нельзя исключать, что этот "патриот Великой России" еще подзадержится на своем посту.

Впрочем, хозяин скорее всего удовлетворит ходатайство своего подданного, и причины этого озвучил он сам в своем выступлении. Мол, ингушское общество под его властью утратило свое единство, хотя, как шутят в эти дни комментаторы, как раз сейчас оно едино как никогда - в противостоянии этому московскому наместнику.

Сложно сказать, было ли вчерашнее решение десантника инициативой Кремля или его собственным желанием. В пользу последнего может говорить и то, что оно было оглашено аккурат в 10-летнюю годовщину покушения на него, в котором он чудом выжил. И с учетом того, что еще недавно он признавался в желании расстрелять 5-10 тысяч своих протестующих земляков, речь может идти о банальном психическом срыве - работа-то нервная. Очевидно одно, власть Евкурова морально уничтожена именно общенациональным сопротивлением ингушей его марионеточной политике - в глазах ингушского народа однозначно, но возможно, что и в глазах Кремля.

Какую политику изберут теперь в последнем в отношении бунтующей республики, если согласятся удовлетворить ходатайство Евкурова? Среди многочисленных "инсайдеров" и "аналитиков" на этот счет циркулируют разные версии - от назначения в Ингушетию еще более "русского", чем Евкуров нового наместника по аналогии с Васильевым в Дагестане, до радикальной перекройки административной карты Северного Кавказа, прологом к которому оно может стать. В последнем случае обсуждаются варианты объединения Ингушетии с Чечней и даже Дагестаном под властью Рамзана Кадырова, что на наш взгляд, основано скорее на понятных страхах ингушского общества, так как столь серьезное усиление одного из местных игроков не в правилах Кремля.

Показательно в этом смысле то, что почти никто из ингушей, которые почти единодушны в своей радости из-за отставки Евкурова, не считает, что после нее что-то изменится в лучшую сторону. Это свидетельствует о полном разочаровании жителей Ингушетии (как и многих других регионов "федерации") в способности Кремля принимать решения в интересах граждан и общества, которое сполна проявилось в поведении, продемонстрированном российской властью ингушам в ходе их протестов - от угроз Евкурова до хамской манеры общения генерала Матовникова.

Что ж, очевидно, что ингуши сегодня находятся в начале борьбы за право самостоятельно определять будущее своей республики, своей земли. Ожидать улучшений от Кремля им действительно не приходится. Но по крайней мере за последние месяцы они наглядно продемонстрировали, что и не собираются больше полагаться на Кремль и его наместников, а являются тем гражданским обществом, с которым предстоит иметь дело любому из них.