Мустафа Джемилев оценил европейские ценности ПАСЕ в 30 сребренников

Ветеран крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев считает, что основной причиной решения ПАСЕ, которое может позволить российской делегации вернуться в организацию, являются самые что ни на есть банальные материальные вопросы, в том числе размер взноса России в казну Совета Европы, составляющий 33 млн евро в год (примерно 7% всего бюджета этой организации) и объем товарооборота между Россией и европейскими странами. Об этом сообщает издание Крым.Реалии.

«Здесь, я думаю, очень сильно сыграли какие-то материальные меркантильные интересы, хотя они мотивируются тем, что, якобы, если Россия уйдет из Совета Европы, трудно будет защищать права российских граждан, тем более, что каждая вторая жалоба от граждан России», – сказал Джемилев.

Как отмечает Джемилев, большинство таких жалоб отправляются обратно, поскольку они не проходят всю процедуру в самой России.

Джемилев считает решение ПАСЕ является «предательством идеалов Черчилля», по инициативе которого создавался Совет Европы для обеспечения верховенства права.

По его мнению, этот шаг скажется на будущем Крыма.

«Мы заметили такую закономерность: чем меньше давление на Россию, тем больше репрессий. Поэтому новые аресты, списки заключенных – пусть это будет на совести тех депутатов, которые сейчас проголосовали за возвращение России. Дескать, мы наплевали на все принципы, а они нас вновь приглашают, потому что мы вот заплатим деньги. 33 млн евро, это 30 сребреников, вот такая оказалась цена этих европейских ценностей», – подчеркнул Джемилев.

Напомним, что Парламентская ассамблея Совета Европы на своем заседании в ночь на 25 июня поддержала резолюцию, которая меняет правила ПАСЕ и усложняет процедуру применения санкций, в частности в отношении России. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, воздержались 10.

Российская делегация не участвует в сессиях Ассамблеи с января 2015 года после введения ограничения полномочий ее делегации.