Турция подтвердила, что продает оружие законному правительству Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг признал, что Турция продала оружие и оборудование международно признанному правительству национального единства (ПНЕ) в Ливии, чтобы сбалансировать там гражданскую войну сообщает Middle East Eye.

Это заявление стало первым подтверждением от какого-либо турецкого чиновника факта предоставления помощи от Анкары правительству Триполи.

В прошлом месяце появились фотографии, показывающие, что в Триполи были доставлены десятки турецких бронированных автомобилей "Kirpi".

Еще самозваная Ливийская национальная армия (ЛНА), возглавляемая противником ПНЕ Халифой Хафтаром, также заявила в прошлом месяце, что Турция предоставила беспилотники Триполи.

«У нас есть соглашение о военном сотрудничестве с Ливией. Мы предоставляем им [оружие и оборудование], если они запрашивают, и если они платят за него. У них действительно была проблема с точки зрения потребностей в обороне, оборудовании», - сказал Эрдоган журналистам.

При этом относительно Ливии действует эмбарго на поставки оружия, введенное Советом Безопасности ООН с 2011 года.

Эрдоган сказал, что поддерживаемое ООН правительство не смогло найти военную поддержку ни в одной другой стране.

«Египет и [наследный принц] Мухаммад бен Заид из ОАЭ поддерживают силы Хафтара. Они были очень сильны с точки зрения оборудования и беспилотников. Теперь есть баланс... Мы обновим соглашение о безопасности, которое у нас есть с Ливией», - добавил он.

Президент Турции заявил, что Анкара координирует помощь в области безопасности с ПНЕ через министра обороны Турции Хулуси Акара и соответствующие спецслужбы в обеих странах.

Эрдоган отказался уточнить тип турецкой поддержки, оказываемой ПНЕ.

Он также обвинил силы Хафтара в захвате банков, находящихся под контролем ЛНА, и незаконной покупке оружия.