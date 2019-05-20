В Триполи прибыла турецкая военная техника - Эрдоган сдержал слово

В минувшие выходные международно признанное правительство национального единства Ливии заявило о том, что получило груз с обещанным вооружением из Турции.

Так 18 мая в порт Триполи прибыло судно Amazon под флагом Молдовы - пожалуй только ливийцы могут сегодня похвастаться, что оружие они получают через Amazon. Корабль привез новые бронемашины Kirpi II турецкого производства.

Сообщается, что кроме Kirpi II турки также доставили бронемашины Vuran производства той же автомобилестроительной компании BMC. Кроме бронетехники было доставлено и различное стрелковое и легкое оружие, включая вероятно болгарские пулеметы MG-M1.

По некоторым сообщениям Турция также поставила несколько комплектов ПЗРК "Стингер" (5 пу и 40 ракет) и ПТРК.

Ранее, председатель Высшего государственного совета при ПНЕ, Халед аль-Мишри подтвердил, что у международно признанного правительства ПНЕ действительно появились беспилотники. Обломки сбитого беспилотники продемонстрировали боевики хафтаровской ЛНА. Хотя точной информации на этот счет не поступало, предполагается, что беспилотники также были доставлены из Турции.

«ПНЕ укрепляет свои силы, защищающие Триполи, с помощью бронетехники, боеприпасов и качественного оружия», - заявила коалиция сторонников ПНЕ на одной из своих страниц в Facebook, не давая более подробной информации о технике.

Напомним, что еще в начале мая представитель ПНЕ Муханад Юнес заявил журналистам, что Турция и другие страны будут оказывать военную и гуманитарную помощь для противодействия иностранной поддержке Ливийской национальной армии Хафтара.

О всесторонней поддержке Триполи заявлял и сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Отдадим ему должное, свое обещание он выполняет с размахом.

При этом, напомним, что в отношении поставок оружия в Ливию действует эмбарго ООН. Разумеется, это эмбарго нисколько не мешало сторонам конфликта и раньше получать оружие. Помощь армии Хафтара со стороны Египта, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов не является секретом.

Однако, вплоть до сегодняшнего дня ни одна сторона, включая ЛНА, не устраивала столь широкую пиар-кампанию международной помощи. Наблюдатели опасаются, что столь явная демонстрация обхода международного эмбарго ослабит легитимность ПНЕ в глазах ООН, и развяжет руки врагам правительства Сарраджа. В итоге Ливии грозит погружение в дальнейший хаос войны между несколькими международными игроками, каждый из которых опирается на свои прокси-силы.

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день Ливия является самым важным театром ближневосточной холодной войны между блоком Турция-Катар и блоком КСА-ОАЭ-Египет, где стороны не стеснятся использовать свои финансовые, дипломатические, военные и информационные средства для противостояния.

В отличие от Сирии и Йемена, например, где иногда все таки наблюдается кооперация между сторонами, в Ливии границы расчерчены очень четко. Интересно, что поддержка Турцией правительства Сарраджа объясняется часто не только общими «ихвановскими» корнями, но и этническим фактором — якобы большинство жителей Мисраты имеют турецко-османское происхождение. Так это или нет, но безусловно между Триполи и Турцией есть связь, которая уходит корнями в османское прошлое.

Для нас же Триполи ценно просто потому, что спустя почти десятилетие после начала Арабской весны, обернувшейся в холодную зиму, Триполи при всех недостатках остается ее единственным осколком, имеющим шансы на какое-то выживание.