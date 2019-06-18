Посол США осудил исламский мир за молчание в адрес Китая

Посол США по вопросам свободы вероисповедания осудил исламский мир за то, что он продолжает молчать по поводу массовых репрессий китайских мусульман.

По словам The Guardian, посол по международным религиозным свободам Сэм Браунбек "разочарован" реакцией большинства мусульманских государств.

Браунбек сказал, что эти государства, возможно, опасаются привлекать внимание к своим собственным состояниям прав человека.

Американские законодатели оказывают давление на администрацию Трампа, чтобы она ввела санкции против Китая, но Браунбек отказался сказать, серьезно ли они рассматриваются.

Напомним, что Китай сталкивается с растущим международным осуждением за свою политику в северо-западном регионе Синьцзян, где в обширной сети «лагерей воспитания» содержится целый миллион уйгуров и других преимущественно мусульманских меньшинств.

Но ближайшие союзники Вашингтона и крупные игроки Ближнего Востока - Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет — ни слова ни высказали по этому вопросу. Турция - один из немногих голосов региона, пожелавших рискнуть своими экономическими отношениями с Китаем, выразила поддержку уйгурскому делу, но дальше одного заявления дело не зашло.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман, в частности, подвергся критике за то, что он поставил отношения Эр-Рияда с Пекином выше вопроса репрессий мусульманского меньшинства.

Когда наследный принц встретился с президентом Китая Си Цзиньпином в феврале, он защитил «право» Китая на принятие мер «против терроризма» и «экстремизма».

Поддерживаемая Саудовской Аравией Организация исламского сотрудничества (ОИС) приняла в марте резолюцию, в которой восхваляется Китай за «оказание помощи своим мусульманским гражданам».

В своем интервью The Guardian Браунбек заявил, что, если международное сообщество не остановит Китай, он может экспортировать свои репрессивные системы другим «авторитарным режимам».

«Я был разочарован тем, что больше исламских стран не высказались. Я знаю, что китайцы угрожают им, но вы не отступаете перед тем, кто это делает», - сказал он.

Браубек упомянул, что США обсуждали этот вопрос с Саудовской Аравией.

«Я думаю, что по мере того, как в некоторые из этих мест будет поступать больше информации, особенно когда она будет распространяться среди населения, вы увидите, что все больше их правительств будут действовать и реагировать», - сказал он (что кстати и доказывает пример Турции).

Расследование, проведенное The Guardian в прошлом месяце, показало, что Китай за последние три года полностью или почти полностью уничтожил по меньшей мере 15 мечетей в Синьцзяне.

После вспышки насилия в 2014 году китайские власти развернули различные драконовские меры в Синьцзяне - от запрета на длинные бороды и платки до размещения около миллиона жителей в лагерях перевоспитания.

Сам Синьцзян называют испытательным полигоном для самых сложных в мире высокотехнологичных методов наблюдения.

Мусульмане в Синьцзяне вынуждены не поститься во время священного месяца Рамадан и, регулярно принуждаются пить алкоголь и есть свинину в лагерях.

Правозащитные организации и бывшие заключенные рассматривают меры как часть кампании по насильственной ассимиляции уйгуров и других меньшинств.