Президент-мученик - символ борьбы и надежд

Мухаммад Мурси, да помилует его Аллах, принял мученническую смерть, пройдя до конца по пути земных испытаний вместе с тысячами своих соратников и единомышленников.

Режим Абдельфаттаха ас-Сиси, вынесший ему смертный приговор в 2015 году, хотел убить его явно и демонстративно, как сотни казненных его сторонников. Но вынужденный отказаться от этой затеи под давлением международного сообщества, он убивал его медленно, бесчеловечными условиями содержания и выматывающими судами, как делает это еще с десятками тысяч своих жертв.

Что ж, лидер борьбы своего народа никогда не боялся мученнической смерти и неоднократно об этом говорил. В конце-концов, в отличие от многих египтян, которым было предопределено принять смерть или испытания тюрьмы и пыток в совсем молодом возрасте, он завершил свой земной путь в достаточно преклонных годах, успев стать не только отцом и дедом, но и состоявшимся ученым, политиком, лидером такого эпохального явления как Арабская весна.

О том, что последняя в скором времени сменилась то ли арабской, то ли вообще глобальной зимой, говорилось уже не раз, и смерть за решеткой ее пионера и лидера является наглядной иллюстрацией этого. Вспомним и то, как это происходило.

В Египте всенародно избранный президент был свергнут военными, воспользовавшимися уличными волнениями, чтобы вернуть себе власть, и утопившими в крови демонстрации протеста граждан, вышедших на защиту своего президента.

В Сирии людоедский режим Башара Асада при решающей поддержке Ирана и России утопил в крови начавшееся с мирных выступлений, брутально подавленных им, всенародное восстание.

Заручившись поддержкой нового президента США Дональда Трампа, правители Саудовской Аравии и ОАЭ решили удушить Катар как страну, поддержавшую Арабскую весну, одновременно приговорив к смерти десятки популярных исламских проповедников и ученых, олицетворяющих ее дух.

Впрочем, не будем забывать и про далеко неблаговидную роль в этом удушении Арабской весны предыдущего президента США Барака Обамы, театрально демонстрировавшего благосклонность к ней. Свержение того же Мурси произошло еще при нем и вряд ли без его ведома - по крайней мере, ЦРУ однозначно было в курсе заговора военных, профинансированного партнерами Америки - КСА и ОАЭ. Не меньшую ответственность Обама несет за сохранение режима Асада, причем, если одни считают это следствием его нерешительной политики, то другие, причастные к ее выработке, утверждают, что свергать Асада изначально не входило в его планы.

Движение "Братья-Мусульмане", конечно же запрещенное в России, как авангард этой Арабской весны испило горькую чашу ее поражения, очередным глотком из которой стала вчерашняя смерть президента-мученика Мурси.

Пожалуй, пока единственное исключение из этого ряда поражений - Турция под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана, которому в июне 2016 года удалось избежать участи своего друга Мурси, свергнутого военными примерно в то же время три года назад. Однако и ему, чтобы устоять, пришлось отказаться от политики поддержки арабских революций, которая ассоциировалась с бывшим премьер-министром Ахметом Давутоглу, и предпочесть ей турецкие государственные интересы, союз с националистами внутри страны и сотрудничество с Россией и Ираном вовне. Справедливости ради, надо отметить, что именно эрдогановская Турция пытается спасти очаг сопротивления на северо-востоке Сирии, до которого скукожилась сирийская революция, и оказывает поддержку другим последним революционерам в арабском мире - ливийским - в военном сдерживании местного аналога ас-Сиси - Халифы Хафтара, поддерживаемого теми же КСА/ОАЭ, а также Россией и Францией.

Как могут дальше развиваться события на Ближнем Востоке - тема отдельного разговора. Но ясно одно - для сотен миллионов мусульман ушедший к своему Господу несломленным Мухаммад Мурси останется не только примером стойкости и мужества, но и символом надежд. Пока не сбывшихся, но сохранившихся перед грядущими поворотами истории...