Умер Мухаммад Мурси

Бывший президент Египта Мухаммад Мурси скончался после того, как предстал перед судом египетской хунты, сообщают государственные СМИ Египта.

Государственное телевидение сообщило, что Мурси потерял сознание после судебного заседания и впоследствии скончался.

Напомним, что Мухаммад Мурси был первым президентом Египта, которого избрали демократическим путем в 2012 году, после того, как события Арабской весны 2011 завершили 30-летний период правления президента Хосни Мубарака. Затем он был свергнут после массовых протестов и военного переворота в июле 2013 года.

Он служил всего один год из четырехлетнего срока, в то время как организация, к которой он принадлежал, Братья-мусульмане, была объявлена вне закона. Все годы после переворота бывший президент медленно умирал в тюрьме.

Да смилуется над ним Всевышний и да простит его грехи. Амин.