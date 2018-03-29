Британские депутаты заявляют, что Мухаммад Мурси может скоро умереть из-за условий содержания

Мухаммад Мурси содержится в одиночной камере в течение 23 часов в день, он спит на цементном полу, и ему разрешили увидеть свою семью один раз за последние три года - как выяснила группа британских парламентариев и международных юристов.

По словам группы, бывший египетский президент может вскоре умереть в результате неадекватного медицинского лечения, а президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси может быть привлечен за это к ответственности по международному праву.

Группа, возглавляемая депутатом консерватором Криспином Блантом, опубликовала свои выводы в среду. Семья Мурси запросила ее расследование через лондонскую юридическую фирму ITN, чтобы выяснить, в каких условиях содержится 67-летний бывший президент.

Группу просила о посещение Мурси в тюрьме Тора, чтобы оценить ситуацию из первых, рук еще в начале этого месяца, но египетское правительство пока никак не отреагировало.

«Мы делаем вывод о том, что египетское правительство не желает независимого контроля за содержанием доктора Мурси», - говорится в докладе.

Бывший надзиратель тюрьмы строгого режима, прозванной «Скорпион», рассказал в 2012 году, что тюремный комплекс был спроектирован так, что «те, кто туда входят, уже оттуда не выходят, иначе как мертвыми».

Блант говорит, что у него есть слабая и смутная надежда, что после своего неизбежного переизбрания на этой неделе, а следовательно и укрепления позиций, президент Сиси постарается «исцелить египетские раздоры», и, по крайней мере смягчит условия тюремного содержания Мурси и других заключенных.

«Если египетские власти хотят избежать бесспорных трудностей с ним, умирающим в заключении, а это будет довольно серьезный случай пренебрежения, тогда это возможность для них», - сказал Блант.

Основываясь на свидетельствах семьи Мурси и других свидетелей, которые сообщили о его состоянии, группа назвала обращение с ним «жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство» и заявила, что оно может «соответствовать порогу пыток в соответствии с египетским и международным правом».

Сообщается, что без неотложной медицинской помощи ущерб его здоровью «может быть постоянным и, возможно, фатальным».

«Следствием этого неадекватного ухода, вероятно, будет быстрое ухудшение его долгосрочных условий, что, вероятно, приведет к преждевременной смерти».

По словам группы, Мурси питается только консервированными продуктами, которые иногда гниют, и в настоящее время он страдает от ухудшения функции печени и почек в результате недоедания.

Сообщается также, что Мурси страдает от состояний, связанных с его диабетом и высоким кровяным давлением, и в целом его здоровье существенно ухудшилось с момента его лишения свободы.

Он страдал от диабетической комы и потерял зрение в левом глазу из-за отсутствия инсулина, у него травмированы шея и позвоночник в результате сна на цементном полу, абсцессы в челюстях и конъюнктивит - сообщают отчеты.

Его сын, Абдуллах Мурси, сказал группе, что врач осмотрел его отца шесть месяцев назад, но у него был при себе только стетоскоп и монитор артериального давления. Никаких дальнейших исследований и лечения не предлагалось.

«Врач в тюрьме - врач общей практики, назначенный государством», - сказал Абдуллах Мурси. «Мой отец же требует осмотра у рентгенолога, физиотерапевта и офтальмолога, а также анализ крови».

Его семья выражает опасения, что такое обращение может быть целенаправленным, и его намеренно пытаются убить.

Тайяб Али, партнер адвокатов ITN, сказал, что, вероятно, этот доклад будет направлен в ООН, Европейский союз и Африканский союз, чтобы присовокупить его к растущему количеству доказательств того, что происходит в тюрьме «Скорпион».

«В какой-то момент различные преступные действия, которые произошли в Египте, должны будут рассматриваться на каком-то форуме», - сказал Али.

Напомним, что первый демократически избранный президент страны и член ныне находящихся вне закона «Братьев-мусульман», Мухаммад Мурси находится тюрьме с июля 2013 года. Он был приговорен к смертной казни путем и в общей сложности к 48 годам лишения свободы по различным обвинениям, в том числе за убийства протестующих, оскорбление судебной власти и сотрудничество с ХАМАС и «Хезболла». Его смертные приговоры были отменены, но апелляции, которые могут их вернуть, все еще находятся на рассмотрении.