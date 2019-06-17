Президент Кыргызстана снова отказался поддержать мусульманские меньшинства Китая

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во второй раз отказался поддержать нацменьшинства в Китае. Об этом 13 июня сообщило издание KaktusMedia.

В ходе переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином в киргизской госрезиденции «Ала-Арча» Жээнбеков заявил, что политика в отношении нацменьшинств — это «сугубо внутренние дела Китая». Президент Кыргызстана подчеркнул, что некие силы заинтересованы в дестабилизации отношений между двумя странами. Си Цзиньпин в свою очередь высказал комплимент Жээнбекову. Он сказал: «Прошло шесть лет, и я еще раз ступил на кыргызскую землю. В вашей стране прошли изменения, и народ живет счастливой жизнью. Особенно после вступления в должность вас, господин президент Жээнбеков».

В конце 2018 года в СМИ появилась возмутившая кыргызстанцев информация о содержании нацменьшинств (в том числе этнических киргизов) в китайских «лагерях политического перевоспитания». Тогда Жээнбеков сразу же продемонстрировал, что не намерен вступать в конфликт с властями Китая. Он объявил: «В этом вопросе мы должны учитывать, что речь идет о гражданах Китая. Как мы можем вмешиваться во внутренние дела другой страны?»

Переговоры Жээнбекова и Си Цзиньпина проходили в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).