В Марокко принят закон, подтверждающий официальный статус берберского языка

Марокканские законодатели единодушно одобрили законопроект, который подтверждает официальный статус берберского языка (тамазигхт), спустя восемь лет после того, как он был предварительно признан в новой конституции.

Новый закон призван закрепить использование тамазигхт - наряду с арабским - правительственной администрацией, местными властями, общественными службами, школами и в культурной жизни.

Тамазигхт изначально был признан официальным языком в 2011 году, после многолетней битвы активистов.

Королевство с трудом признавало статус языка, несмотря на то, что он был и остается родным для значительной части населения.

Новый закон "введет в действие официальный статус тамазигхт... сохраняя язык и охраняя культурное наследие", заявил министр культуры Мохаммед Лаарадж после голосования, которое состоялось поздно вечером в понедельник.

Но ряд берберских активистов считают, что это лишь полумеры.

«Это не то, чего ожидали большинство амазигов - этот закон остается расплывчатым, в нем не говорится, что амазиг должен преподаваться или использоваться средствами массовой информации», - сказал известный берберский интеллектуал и активист Мохамед Ассид AFP.

«Мы требуем концептуальных изменений для обеспечения равенства между двумя официальными языками. Но это не так - дискриминация продолжается с этим законом», - посетовал он.

Согласно переписи 2004 года, восемь миллионов человек - четверть населения Марокко - говорят на одном из трех берберских диалектов каждый день.

Одним из наиболее заметных последствий придания языку официального статуса стало появление берберских надписей (алфавитом тифинаг) на общественных зданиях, наряду с арабским и французским языками.

С 2010 года государственный телеканал Tamazight TV также пропагандирует культуру амазигов.

Несколько лет назад законодатели вызвали сенсацию, выступив на берберском в стенах парламента.

Марокканские администраторы ранее отказывались вписывать берберские имена в гражданские реестры.

В целом, безусловно, это положительный шаг, и он может стать началом полноценного признания берберского языка в Марокко.