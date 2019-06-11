Союзники Нетаньяху за религиозное принуждение

Несколько месяцев назад мы писали о возмущении, которое вызвал на Западе союз, заключенный перед выборами партией Биньямина Нетаньяху и еврейскими силами не просто экстремистского, но и террористического характера.

И вот, на днях один из ярких представителей этих кругов - раввин Бенци Гопштейн (на фото), возглавляющий организацию "Лехава", шокировал не только западную, но и израильскую общественность новой порцией своих откровений. В частности, в выступлении, приуроченном к дню независимости Израиля, он рассказал о том, как должно выглядеть "истинно еврейское государство".

"Если кто-то говорит, что ему не хочется соблюдать шабат* — что это значит, «не хочется»? За это можно получить смертный приговор. Нет такого понятия «не хочется»…. Тебя заставят. Если это государство Галахи, это можно сделать, в том числе, и тюрьмой", - заявил раввин.

Свое кредо он сформулировал весьма откровенно: "Мы обязаны осуществлять принуждение. То есть, принуждение — неотъемлемая часть иудаизма и Торы". А чтобы наполнить свой призыв практическим содержанием, призвал назначить "судей и полицейских, которые заставят исполнять заповеди Торы".

Для тех, кто считает, что такой подход противоречит демократии, у раввина тоже был ответ: "По разным причинам в еврействе нет места демократии… Демократия — только там, где нет истины", еще раз подчеркнув, что система иудаизма "происходит именно из принуждения".

Во всей этой истории нам больше всего интересно, сколько еще адвокаты самой воинственной сионистской политики, в том числе в России, будут вешать своей аудитории на уши лапшу об Израиле как "оплоте демократии и западной цивилизации на Ближнем Востоке".

Дело даже не в том, что в Израиле изначально была государственная религия и ее официальная юрисдикция, включая судебную - долгие годы это было частью баланса между религиозной и светской частями еврейства. Однако в отличие от тоже имеющих государственную религию арабских монархий Залива, которые эти радетели "демократии и западной цивилизации" обычно выставляют как "оплот мракобесия", в Израиле сегодня происходит не либерализация, а радикализация религиозной политики. В то время, как в Саудовской Аравии, ОАЭ и даже Катаре стремятся дистанцироваться от "радикального ислама", в Израиле правящая партия легитимизирует в политике силы, которые с полным основанием можно считать представителями "радикального иудаизма".

Так зачем тогда светские россияне или европейцы и американцы должны поддерживать Израиль в его противостоянии с палестинцами?

* - запрет на большинство действий кроме религиозного поклонения в субботу