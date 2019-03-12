Еврейский экстремизм режима Нетаньяху

"Еврейский экстремизм" - это определение сегодня все чаще используется не в маргинальных антисемитских ультраправых СМИ, а респектабельными западными комментаторами. Причем, ни больше, ни меньше - по отношению к политике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Именно таким образом характеризует и эту политику, и самого Нетаньяху британский журналист Джонатан Кук, автор трех книг по проблематике палестино-израильского конфликта и обладатель мировой журналистской премии имени Марты Гельхорн - знаменитой американской журналистки еврейского происхождения.

Размышляя в своей статье о ходе предвыборной кампании в Израиле, Кук пишет, что с момента восхождения Нетаньяху к власти он эволюционирует во все более и более крайнюю сторону. "Сперва они были правыми. Потом ультра-националистами. Теперь аналитики говорят о Нетаньяху как лидере крайне-правой коалиции. Но, похоже, они собираются зайти еще дальше", - пишет Кук.

В качестве обоснования своих слов журналист указывает на оставший малозамеченным факт - подписание в прошлом месяце соглашения о сотрудничестве между Нетаньяху и экстремистской организацией "Олма Яхудит" ("Еврейская Сила"), являющимся выразителем идей Меира Кахане, чьи последователи из группы КАХ признаны террористической организацией во многих странах мира, включая и сам Израиль.

Лидер этой группы Михаэль Бен Ари открыто призывает не к аннулированию гражданства или депортации из Израиля противников его оккупационной политики, а к их публичным казням. "Если вы выступаете против евреев, вы не собираетесь оставаться живым. Вы не собираетесь быть депортированным или лишиться гражданства. Вы не собираетесь жить! Вас поставят перед расстрельной командой и прикончат - это единственный язык, который понимают арабы", - публично заявляет лидер партии, с которой подписал соглашение о сотрудничестве премьер-министр Израиля.

Кук указывает на то, что Нетаньяху не просто протянул руку открытым еврейским экстремистам и террористам, но и создал морально-политический климат, в котором стало возможно их превращение из маргинальной группы, которую спецслужбы рассматривают как опасную для самого еврейского государства, в участников большой политики и правящей коалиции. Он вспомнил, что перед этим Нетаньяху сделал шаг в этом направлении, создав коалицию с партией Еврейский Дом, которая считается крайне правой, хотя и не отличается таким открытым экстремизмом.

К сожалению, все эти действия имеют последствия, и весьма драматические, далеко за пределами предвыборной кампании и внутренней политики Израиля. Наращивание осуждаемой международным правом еврейской колонизации палестинских территорий в виде строительства т.н. "еврейских поселений" (вооруженных колоний), изъятие под них земель палестинцев, их выселение, лишение гражданства, увеличение числа и брутальности вооруженных расправ израильских военных над палестинским гражданским населением, попытки ограничения гражданского контроля над деятельностью силовых структур, включая расследования совершенных ими преступлений - все это приходится именно на правление Нетаньяху.

Не приходится удивляться тому, что в этой ситуации участники правительственной коалиции открыто озвучивают идеи, которые еще недавно были уделом экстремистов, запрещенных не только в западных странах, но и самом Израиле: призывы к публичным казням, лишению гражданства израильских арабов и их депортации, оккупации Западного берега и Сектора Газа с целью создания Великой Иудеи.

Предстоящие выборы должны продемонстрировать, насколько такой еврейский экстремизм является установкой еврейского общества Израиля...