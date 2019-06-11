Мали: целая деревня вырезана в результате межплеменного насилия

По меньшей мере 95 человек были убиты в результате нападения на этническую деревню племени догонов в центральной части Мали. Еще девятнадцать человек пропали без вести.

В понедельник рано утром неизвестные вооруженные люди напали на деревню Собан-Коу, область Мопти, говорится в заявлении правительства.

Пока не ясно, кто несет ответственность за массовое убийство, но все признаки указывают на то, что это была месть «око за око», одна из длинной серии нападений, в результате которых погибли сотни людей.

Убийство произошло менее чем через три месяца после того, как почти 160 представителей этнической группы фульбе (фулани) были убиты группой, идентифицированной как догоны.

«Эта страна не может руководствоваться циклом возмездия и кровной мести», - заявил президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта на общественном телевидении ORTM в Швейцарии, где он прервал официальный визит.

Он призвал малийцев собраться вместе, чтобы «позволить нашей нации выжить, потому что это вопрос выживания».

Воззвание к «нации» особенно интересно, потому что очевидно, что ни догоны ни фулани не считают себя и друг друга частью одной нации Малии. Иначе как можно объяснить древний племенной обычай мести в 2019 году?

Нападавшие убили даже животных и сожгли дома, говорится в заявлении правительства.

Источник в малийской службе безопасности на месте кровавой расправы сказал: «Деревня догонов практически уничтожена».

Оставшийся в живых, назвавшийся Амаду Того, сообщил агентству AFP, что «около 50 вооруженных мужчин прибыли на мотоциклах и пикапах».

«Сначала они окружили деревню, а затем напали - любой, кто пытался бежать, был убит», - сказал Того.

«У некоторых людей было перерезано горло или они были выпотрошены, хранилища зерна и скот были подожжены. Никто не спасся - женщины, дети, пожилые люди».

Напряженность возросла после того, как ополченцы из числа этнических догонов были обвинены в совершении бойни в этнической деревне фулани в марте.

Мулай Гуиндо, мэр близлежащего города Банкасс, сообщил агентству Reuters, что фулани напали на деревню после наступления темноты.

Местный чиновник сказал AFP: «Сейчас у нас 95 погибших мирных жителей. Тела сожжены, мы продолжаем искать других».

По словам чиновника, который говорил с AFP при условии анонимности, в деревне проживало около 300 жителей.

Сообщается, что сейчас в вырезанной деревне развернуты малийские войска, которые пытаются обезопасить этот район и не допустить новых нападений в соседних деревнях.

Насилие между догонами и фулани усугубило и без того тяжелую ситуацию с безопасностью в полузасушливых и пустынных районах Мали, которые используются в качестве базы вооруженными группами, связанными с Аль-Каидой* и ИГИЛ*.

Фулани - это в основном скотоводы и торговцы, в то время как догоны традиционно ведут оседлый образ жизни. Давняя межобщинная напряженность, вызванная спорами за доступ к земле, воле и пастбищам, растет вместе с ростом населения и изменением климата, а также деятельностью террористических группировок.

16 мая миссия Организации Объединенных Наций в Мали (МИНУСМА) объявила о том, что она зафиксировала «не менее 488 смертей» в результате нападений на фулани в центральных районах Мопти и Сегу с января 2018 года.

Во время самого кровавого рейда подозреваемые охотники-догоны в марте убили около 90 жителей деревни фулани в Огоссагу, недалеко от границы с Буркина-Фасо. МИНУСМА заявила, что также с января 2018 года вооруженные фулани "стали причиной 63 смертей" среди мирного населения в регионе Мопти.

«Это шок, трагедия», - сказал глава МИНУСМА Махамат Салех Аннадиф о последнем кровопролитии, отметив, что это произошло в то время, «когда мы обсуждаем продление мандата (МИНУСМА)».

Около 14 700 военнослужащих и полицейских ООН в настоящее время дислоцированы в Мали. Считается, что это самая опасной миссия ООН, так как уже 125 миротворцев погибли в результате нападений с момента развертывания в 2013 году.

Страны-доноры МИНУСМА должны встретиться в ООН в среду. Решение о продлении мандата сил ожидается к 27 июня.

* - запрещены в РФ.