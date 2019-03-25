Резня в Мали: целая деревня фульбе была вырезана за "связи с джихадистами"

Вооруженные люди, одетые как традиционных охотники, убили 134 человека, в том числе женщин и детей, во время нападения в субботу на деревню народности фульбе (фулани) в центре Мали.

Еще 55 мирных жителей получили ранения в результате нападения в Огоссагу в районе Мопти.

Телевидение показывало кадры сгоревших хижин и скота в деревне. Журналисты AFP сообщили, что жертвы были застрелены или зарублены с помощью мачете.

Правительственная делегация во главе с министром юстиции Тиеной Кулибали отправилась на место резни в воскресенье.

Президент послал их «сказать народу Огоссагу, что то, что произошло здесь, недопустимо и что это не останется безнаказанным», - сказал Кулибали.

По данным ООН, этнические общины фульбе в регионе часто подвергаются нападениям догонов. В основном эти нападения связаны с обвинениями пастухов фульбе в выпасе скота на земле догонов и спорами о доступе к земле и воде, но кроме того фульбе часто обвиняют в связях с джихадистскими организациями в этом районе. Сами фульбе говорят, что догонов вооружает малийская армия.

В пятницу группировка, связанная с Аль-Каидой*, напала на военную базу, в результате чего 20 солдат были убиты. Группировка заявила, что это ответ на насилие по отношению к скотоводам фульбе.

Один житель Огоссагу, попросивший не называть его имени, сказал агентству Reuters, что субботнее насилие, похоже, было ответом на нападение на солдат.

Правительство Мали уже отреагировала на эту резню, уволив ряд высокопоставленных военных, чьи имена пока не названы. Кроме того, было распущено т. н. традиционное охотничье сообщество догонов — по сути этническая милиция.

Детский фонд ООН заявил, что «малийские дети платят высокую цену за усиление насилия».

«Рост уровня безопасности с 2017 года привел к росту числа убийств, увечий и вербовки детей», - сказал ЮНИСЕФ.

Со своей стороны, Европейский союз призвал к «немедленным шагам (включая) разоружение и ликвидацию всех ополчений» в Мали.

Исследователь Баба Даконо из Бамакского института исследований безопасности сказал AFP, что атака была «беспрецедентной», но «предсказуемой» из-за слабого присутствия государства в регионе.

Это было самое смертоносное нападение после окончания военного вмешательства под руководством Франции в 2013 году, которое отбросило вооруженные группировки, захватившие контроль над северной частью Мали.

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