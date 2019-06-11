В Казани появится консульство Саудовской Аравии

Саудовская Аравия намерена открыть генеральное консульство в Казани, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халида аль-Фалиха.

На заседании Российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству министр отметил, что Саудовская Аравия прилагает все усилия и представляет все меры по облегчению для российских граждан-мусульман, которые совершают хадж.

"Мы намерены открыть генеральное консульство в городе Казань для этих целей", — сказал аль-Фалих.

Предполагается, что открытие саудовского консульства в столице Татарстана облегчит россиянам совершение хаджа. Надеемся на это, так как после истории с Джамалем Хашакджи "саудовское консульство" звучит зловеще.