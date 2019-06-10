Бои в Грозном, на этот раз со школьниками

Уличными боями и стрельбой закончилась в 54 школе города Грозный сдача экзаменов ОГЭ.

Нарядных учеников, одетых в белые рубашки попыталась избить охрана, но когда оказалось что сил возможно не хватит, пришлось применить оружие в попытке запугать несовершеннолетних детей.

Причиной произошедшего послужила шпаргалка, обнаруженная при сдачи ОГЭ у одного из учеников, работу аннулировали, после чего охрана вывела школьника на улицу. Далее все произошедшее можно увидеть на видео, во все красках и деталях.