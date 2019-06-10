Президентские выборы в Казахстане: побеждает Токаев

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, в которых впервые за годы независимости не принимали участие Нурсултан Назарбаев. На высший государственный пост претендовали семь кандидатов.

Никаких сюрпризов не случилось. Уверенную победу одерживает Касым-Жомарт Токаев, который сейчас занимает пост президента, после ухода Назарбаева. По предварительным итогам голосования он набрал 70,76 процента голосов, сообщает глава ЦИК Константин Петров.

Таким образом за Токаева проголосовали 6 504 054 человека. Ранее победу Токаева с 69,9-70,13% голосов анонсировали экзит-поллы.

По данным Петрова, депутат нижней палаты парламента Дания Еспаева набрала 5,2 процента голосов, журналист и политический деятель Амиржан Косанов —16,2 процента.

По словам ЦИК явка составила 77 процента. Международные наблюдатели сообщают, что никаких значительных нарушений не было.

Тем не менее, день выборов отметился масштабными акциями протеста. Протестующие утверждали, что досрочные выборы президента несправедливы, а их результат - предрешен. В ходе несанкционированных митингов по всему Казахстану были задержаны около 500 человек. Как сообщает портал vesti.kg, среди задержанных в беспорядках есть местные и иностранные журналисты.

Также сообщалось, что казахстанские СМИ жаловались на блокировку интернета и проблемы с доступом к соцсетям в день голосования.

Заместитель генерального прокурора страны Булат Дембаев заявил, что "отдельные пользователи" соцсетей проводят незаконную агитацию в день выборов, но при этом отметил, что он не в курсе информации о перебоях со связью.

Ранее МВД Казахстана сообщало, что в связи с выборами в Казахстане полиция перешла на усиленный режим.

В МВД утверждают, что несанкционированные акции были созваны по инициативе запрещенной судом страны экстремистской организации "ДВК".

"Беглый руководитель этой организации (Мухтар Аблязов) накануне выборов вел массированную пропагандистскую работу по дискредитации власти в стране, бойкоту внеочередных выборов, призывал к антиобщественным действиям в период выборов", - сказал Кожаев.

Лидер запрещенного в стране оппозиционного движения "Демократический выбор Казахстана" Мухтар Аблязов, живущий за рубежом, призывал своих сторонников выходить 9-10 июня на уличные протесты.

Напомним, что внеочередные выборы в Казахстане были объявлены вскоре после того, как 20 марта Нурсултан Назарбаев досрочно ушел в отставку. Он бессменно возглавлял страну почти 30 лет.

Вчера на прошедшей пресс-конференции Касым Жомарт Токаев (уже почти избранный новый президент) сообщил, что внешнеполитический курс страны останется прежним, как при Назарбаеве.