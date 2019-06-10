Не только Голунов: силовики "нашли" наркотики у черкесского активиста

(На фото - Арсен Магомедов готовится записывать ролик в поддержку Мартина Кочесоко и Ивана Голунова)

Практически одновременно с арестом Ивана Голунова в Москве, к которому сейчас приковано внимание всей российской медиасреды, по такому же сценарию в Нальчике был арестован не менее видный общественный деятель, но республиканского масштаба Кабардино-Балкарской Республики и национального уровня черкесского народа.

Речь идет о Мартине Кочесоко, лидере крупнейшей организации черкесов "Хабзэ" (на фото ниже).

Как и у Голунова у Кочесоко были "найдены" наркотики (видимо, власти хотят убедить россиян, что все оппозиционеры в стране наркоманы...). Как и в случае Голуновым это произошло после многократных угроз в его адрес, о которых он не раз сообщал СМИ.

Как и московский журналист черкесский общественник поднимал крайне неудобные для нынешней системы вопросы, в частности, о том, что власти противодействуют репатриации на родину коренного черкесского народа, что смотрится особенно кричаще на фоне раздачи пачками гражданства России жителям т.н. донецкой и луганской республик.

Арест Кочесоко по такому нелепому обвинению возмутил не только черкесскую, но общественность, но и всю кавказскую общественность, представители которой решили проявить с ним солидарность методом одиночных пикетов, как это делали в Москве журналисты, пришедшие поддержать Голунова. Однако Арсен Магомедов, известный общественный деятель, юрист, руководитель махачкалинской организации "Наш Город", был задержан уже тогда, когда готовился записывать ролик в поддержку как Кочесоко, так и Голунова.

Два почти одновременных однотипных ареста видных представителей общественности в разных странах страны свидетельствуют о том, что система переходит к массовым репрессиям против инакомыслящих.