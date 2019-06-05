Сайт Ходорковского: Москве не хватает мечетей

Сайт Михаила Ходорковского опубликовал вчера статью, в которой доказывается необходимость строительства в Москве новых мечетей, что решило бы проблему с их переполненностью и массовым скоплением молящихся в людных местах. Публикуем эту статью на нашем сайте, констатируя изменение публичного отношения команды Ходорковского к мусульманам в лучшую сторону - за 2 года, прошедших с момента его же комментариев по этому вопросу.

Ежегодно в московских мечетях не помещаются все мусульмане, которые приходят на праздничные молитвы. Власти города утверждают, что рады последователям ислама, но на самом деле игнорируют их просьбы о строительстве новых мечетей.

4 июня мэр Москвы Сергей Собянин лично поздравил столичных мусульман с праздником Ураза-Байрам. Он посвящен окончанию священного для мусульман месяца Рамадан и в последние годы приходится на начало лета. «Мусульманская община Москвы вносит большой вклад в развитие межконфессионального диалога, сохранение и укрепление мира и согласия в многонациональной российской столице, — заявил Собянин, — Наше плодотворное сотрудничество является важным фактором приумножения традиций добрососедства и способствует развитию города». Однако, в действительности московская мэрия не стремится к сотрудничеству с мусульманской общиной.

Для празднования Ураза-Байрама в Москве перекрыли сразу несколько улиц. Это происходит ежегодно в день праздника и приводит к недовольству москвичей из-за пробок на дорогах и тесноты в метро. Прекращать движение на улицах необходимо из-за того, что в мечетях не хватает места для всех желающих попасть на праздничную молитву, и многие мусульмане вынуждены совершать намаз возле мечетей.

В Москве всего 4 действующих мечети. Их общая вместимость — примерно 20 тысяч человек. Большинство перекрываемых в Ураза-Байрам улиц подходят к Московской соборной мечети, крупнейшей в столице, рассчитанной на 10 тысяч человек.

Она открылась совсем недавно. В 2011-м году здание старой мечети на этом месте снесли для того, чтобы возвести новую. На открытии Московской соборной мечети в 2015-м году присутствовал Владимир Путин, президент Турции Реджеп Эрдоган, главы российских мусульманских регионов и целый ряд делегаций из стран Средней Азии.

Несмотря на то, что открытие этой мечети примерно вдвое увеличило вместимость всех мечетей Москвы, мусульманам по-прежнему категорически не хватает места для молитв. Помимо перекрытия улиц в этом году для них организовали отдельные площадки, на которых было возможно совершить праздничную молитву. По официальным данным, в праздновании Ураза-байрама в Москве ежегодно участвует более 200 тысяч человек.

«Соборную мечеть построили не для того, чтобы облегчить мусульманам жизнь, а чтобы сделать такую витрину для остального мира, — рассказал „МБХ медиа“ правозащитник Бахром Хамроев, занимающийся юридической помощью мигрантам из Средней Азии. — Это же, по сути, государственная мечеть и, на самом деле, показуха, потому что, если бы мусульманам реально хотели помочь, то строили бы гораздо больше мечетей».

По словам Хамроева, мусульманские общины, и он лично часто просят московские власти построить новые мечети. «Я довольно много общаюсь с разными чиновниками и все чаще сталкиваюсь с тем, что в ответ на мои просьбы мне говорят, что у нас православное государство, — утверждает правозащитник. — Мол, не какой-то „арабистан“, а Россия».

«По пятницам, когда в мечетях проходят обязательные молитвы, я наблюдаю количество, так скажем, активных мусульман в Москве, — говорит Хамроев, — Понятно, что их меньше, чем в праздники, но, все равно, места категорически не хватает». Правозащитник считает, что необходимость мусульман молиться на улицах приводит к тому, что в глазах других москвичей службы в мечетях выглядят, как «что-то беспорядочное и ненормальное».

Пятая мечеть в столице может появиться в 2020-м году. Однако это будет не отдельное здание, а часть межконфессионального религиозного комплекса, задуманного московским мэром в «Новой Москве».

Сергей Собянин еще в 2013-м году выступал против возведения новых мечетей. «Ко мне неоднократно обращались с просьбами о строительстве дополнительных мечетей и приводили в пример, что к Соборной мечети приходят десятки тысяч людей и им негде помолиться, — говорил он. — Мы решили проверить, кто там приходит и откуда. Оказалось, что москвичей и людей, которые зарегистрированы в Москве, там всего лишь около 20%. Все остальное — это либо приезжие мигранты, которые оседают в Подмосковье, либо вообще из других регионов. И мне кажется, что когда таким образом пытаются воздействовать на власть и показать, что огромная востребованность создания новых мечетей, новой молельной инфраструктуры, то это в большей степени искусственно созданная ситуация».

Общее число православных храмов и часовен в Москве — более 1000. Недавно патриарх Кирилл заявил, что Русская православная церковь строит в России примерно по три храма в день. В праздновании Пасхи в Москве в последние годы участвуют свыше 1 миллиона человек. В 2019 году в связи с этим праздником по всей России более 4,3 миллиона православных приняли участие в торжественных богослужениях и других религиозных мероприятиях.