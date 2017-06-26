Мусульман хотят загнать в черту оседлости выходцы из нее

Только по официальным данным Росгвардии, в прошедшей вчера в Москве праздничной молитве по случаю Ураза Байрам (Ид аль-Фитр) приняли участие "более 250 тысяч мусульман".

Формулировка достаточно гибкая, ведь "более 250 тысяч" это может быть и 300 тысяч, и 400, и полмиллиона человека. Последнее пока вряд ли, но мусульман традиционно для Москвы было уже много. И традиционно это многим не понравилось.

В принципе, ничего особенного в том, что обилие "чужаков" не нравится травмированным людям, ностальгирующим по принудительному единообразию совка или ярым националистам нет - подобные настроения характерны для многих стран. Куда удивительнее, когда их разжигают люди, позиционирующие себя "либералами". И не какими-то, а "европейскими" - обвиняющими Путина в поддержке ультранационалистов в Европе вроде Ле Пен, которые, как известно, все как раз и являются исламофобами.

Так, вчера, в то время, как даже прослывший исламофобом Трамп поздравил мусульман с окончанием Рамадана, "европейский либерал" Михаил Ходорковский разместил исламобский твитт, в котором сокрушался обилию мусульман на праздничной молитве в Москве. В комментариях к нему видно, как на вопрос "а что, простите, в этом фото плохого" он ответил: "Как кому. Я там жил. Моя Москва уходит".

А теперь напомним, что такое Москва Ходорковского. Это Москва, зачищенная комиссарами известной национальности от настоящих коренных москвичей - русских дворян, купцов, офицеров, мещан, и заселенная выходцами из т.н. черты оседлости. В дореволюционной России чертой оседлости называли те губернии, в которых могли жить евреи (нынешние Украина, Беларусь, Молдавия, Польша), потому что на остальной территории страны, включая Санкт-Петербург и Москву, евреи могли жить лишь в исключительных случаях (либо принявшие православие, либо очень богатые).

За эти ограничения в правах и дискриминацию выходцы из черты оседлости, которые стояли в авангаде большевистской революции, очень жестоко отплатили коренным москвичам и петербуржцам. Но история, как известно, повторяется и часто нарезает круги. Теперь вчерашние мигранты из черты оседлости возомнили себя "коренными москвичами" и хотят загнать в новую черту оседлости мусульман.

Повторит ли в итоге и продолжение этой истории события вековой давности?